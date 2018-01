Milliardkontrakter til Aker Solutions

Store gassreserver i Troll 3

Troll fase 3 er utvikling av de store gassreservene i den vestlige delen av Troll-feltet. Troll-feltet ligger cirka 60 kilometer vest av Sognefjorden, og er det mest ressursrike feltet på norsk sokkel.

Partnerskapet i Troll planlegger investeringsbeslutning og innsendelse av utbyggingsplan andre halvår 2018. Kontrakten tildeles med forbehold om investeringsbeslutning og myndighetsgodkjennelse av utbyggingsplanen.

Utbyggingskonseptet er en undervannsutbygging med to bunnrammer, hver med fire brønnslisser, åtte produksjonsbrønner og oppknytning til Troll A-plattformen. Troll fase 3 vil bli drevet med kraft fra land via Troll A plattformen, og får dermed lave CO2-utslipp.

Oppstart Troll fase 3 er planlagt i andre kvartal 2021.

Mer til Snøhvit

Askeladd ligger i Barentshavet og vil gi ekstra ressurser til LNG-anlegget på Snøhvit på Melkøya utenfor Hammerfest.

Askeladd vil i første omgang bli utbygget med to bunnrammer, hver med 4 brønnslisser. Disse vil bli knyttet opp mot eksisterende infrastruktur. Det er planlagt å bore tre brønner, en i hvert av segmentene Nord, Sør og Gamma.

Oppstart for Askeladd er planlagt til fjerde kvartal 2020

Brønnstrømmen fra Askeladd vil bli produsert via eksisterende infrastruktur inn mot Snøhvit LNG -anlegg der gassen vil bli kjølt ned og skipet fra Melkøya i flytende form.

Partnerskapet i Snøhvit planlegger investeringsbeslutning for Askeladd i løpet av første halvår 2018. Det er avklart med myndighetene at det ikke er behov for å sende ny utbyggingsplan for godkjenning, men at prosjektet faller inn under eksisterende planen for Snøhvit-feltet, opplyser Statoil.

Også denne tildeling gjøres med forbehold om investeringsbeslutning i Snøhvit-lisensen.