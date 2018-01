Det ble ikke gjort noen større funn i 2017: Nå etterlyser oljedirektøren mer leteaktivitet på norsk sokkel

– Vi mener at leteaktiviteten må opp fra dagens nivå, både i modne og umodne områder, sa oljedirektør Bente Nyland i dagens presentasjon av Sokkelåret 2017.

I fjor ble det gjort i alt 11 funn – men ikke et eneste som er stort nok til å resultere i en selvstendig utbygging.

Det bekymrer oljedirektøren. For at produksjonen skal fortsette på høyt nivå også etter 2025, er det nødvendig å påvise flere lønnsomme ressurser, også i store funn.

– Magre resultater

Oljedirektøren innledet med å påpeke at det i 2017 har vært laber leteaktivitet. I alt ble det avsluttet 34 letebrønner i 2017, tre færre enn året før. Til sammenligning ble det i 2014 boret hele 57 letebrønner.

Oljedirektoratet venter heller ingen bedring til neste år. Basert på det oljeselskapene har meldt inn, ser antallet letebrønner i år ut til å lande på omtrent det samme som de to foregående årene.

I tillegg var borekampanjene i fjor skuffende. Kun 11 brønner resulterte i funn, mot 18 året før, og alle var småpytter og mindre funn som i beste fall kan bygges ut i tilknytning til eksisterende infrastruktur.

Seks av funnene ble gjort i Barentshavet, tre i Norskehavet og to i

Nordsjøen. De samlede ressursene utgjør mellom 150 og 379 millioner fat oljeekvivalenter.

Leteaktivitet 2017 34 avsluttetede letebrønner, 17, altså halvparten av dem, i Barentshavet, som er ny rekord.

11 funn, seks i Barentshavet, tre i Norskehavet og to i Nordsjøen. Utgjør til sammen mellom 150 og 380 millioner fat oljeekvivalenter.

Filicudi var fjorårets største funn med mellom 35 og 1000 millioner fat olje og gass

De totale letekostnadene var på 19 milliarder kroner

I gjennomsnitt var kostnadene for en letebrønn i 2017 240 millioner kroner, omkring en halvering fra 2014 Kilde: Oljedirektoratet

Det største funnet var Lundins Filicudi i Barentshavet. Dette inneholder mellom 35 og 100 millioner fat olje og gass.

– Det har i 2017 vært en rekke mindre funn, men ingen som vil kunne danne grunnlag for en selvstendig utbygging. Jeg er skuffet over borekampanjene, spesielt i Barentshavet, som ga magre resultater, sier Nyland.

I Barentshavet ble det til gjengjeld satt leterekord, med boring av hele 17 brønner, halvparten av dem som ble fullført på norsk sokkel i fjor.

Oljedirektøren understreker at en viktig grunn til at gjøres færre funn er at det bores færre letebrønner. Det er ti år siden antallet var like lavt som i fjor.

Produksjonen vil stige til 2023

Petroleumsproduksjonen økte i 2017 for fjerde året på rad, og det er forventet at den vil holde seg høy de neste fem årene.

Med Johan Sverdrup ventet i gang fra neste år, kan produksjonen bli like høy som i rekordåret 2004. Forskjellen er at det da for det meste var olje som ble produsert, mens i 2019 vil omtrent halvparten være gass.

Produksjonen på norsk sokkel vil fortsette å stige frem til 2023. Etter det vil den gå sakte, men sikkert nedover, med mindre det blir tilført mer ressurser. Det til tross for at det ble levert hele 10 utbyggingsplaner på norsk sokkel i fjor.

– Selv om funnene som er gjort de siste årene kan skape store verdier, er det ikke nok til å opprettholde dagens produksjonsnivå. Derfor er det viktig at det gjøres nye funn, noe det er største muligheter for i Barentshavet, og det må arbeides iherdig med økt utvinning på dagens produserende felt, understreker oljedirektøren.

Nyland påpeker at leteaktiviteten fremover avhenger av utviklingen i oljepris, tildeling av areal og oppfølgingen av de funnene som blir gjort.

Hun trekker likevel frem en nyhet hun anser som gledelig - økt leteaktivitet i Nordsjøen i år. Noe som trolig er mye takket være ny teknologi.

– Det er positivt at vi nå opplever en ny innsats i Nordsjøen. Det er planlagt flere letebrønner her i år enn i fjor, 17 stykker. Store deler av Nordsjøen er nå dekket av topp moderne 3d-seismikk, som gir et bedre bilde av undergrunnen. Dette er ny teknologi som kan gi nye muligheter, sa Nyland.

Eksempel til etterfølgelse

Den andre viktige faktoren som kan bidra til å opprettholde produksjonsnivået på norsk sokkel er økt utvinning fra dagens felt.

Nyland trakk frem Snorre som et eksempel til etterfølgelse. Etter å ha etterlyst en ny utbyggingsplan for feltet i flere år, for å sikre at det kan produsere i flere tiår til, fikk oljedirektøren endelig ønsket sitt oppfylt i 2017.

– Snorre er det største prosjektet for økt utvinning vi har, og det har vi fått til takket være utrettelig arbeid hos fagmiljøene de siste 12-15 årene, spesielt i Statoil. Det vil øke reservene med nesten 200 millioner fat.

Hun påpeker at det er flere felt som kan øke utvinningen betraktelig, ved å bore flere utvinningsbrønner eller på andre måter tenke nytt.

– Konklusjonen er at det må gjøres tiltak for å øke utvinning fra eksisterende felt og det må gjøres nye store funn, avslutter oljedirektøren.