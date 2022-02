Mer havvind-energi: Men hva gjør vi når det ikke blåser?

Det norske vannkraftsystemet har en viss installert effekt. Og en viss lagringskapasitet. Når vi etter hvert skal bruke mye mer elektrisk energi, og den skal komme fra havvind, må vi ha en strategi for hva vi skal gjøre når det ikke blåser.

Hvis vi skal elektrifisere alt som slipper ut CO 2 i dag så trenger vi 64 TWh ekstra årlig produksjon. Det er rundt 50 prosent mer enn det vi produserer i dag.

En slik ekstra produksjon basert på store havvindparker hvor turbinen med rotordiameter på rundt 200 meter vil trenge et areal i Nordsjøen på 54 ganger 54 km. Det er under en halv prosent av vannarealet.

Men hva gjør vi når vinden ikke blåser i Nordsjøen? Det, mener professor ved NTNUs fakultet for ingeniørvitenskaps ved institutt for energi- og prosessteknikk, Ole Gunnar Dahlhaug, kan løses. Vi må bare sørge for at vi kan kjøre mer vann gjennom flere turbiner samtidig. Bare i Sør-Norge er det et potensial til å øke genereringskapasiteten med 20 GWh. Mer enn nok til å kompensere for bortfall av vindkraft.

Selvfølgelig skal dette bare skje slik at vi ikke får utfall i nettet. Bygget riktig kan en slik utbygging av vannkraftnettet gjøre at det kan lagres enda mer strøm i det fra før gigantiske norske vannkraftbatteriet. Det kan blir en win-win.

