Mener ladeboksene er for komplekse: Lager enkel, norsk billig-lader

– Våre konkurrenter baker masse smartfunksjonalitet inn i selve ladeboksen. Det er fordyrende og kan føre til feil. Vi fjerner kompleksiteten og lager en lader som bare skal fungere, sier Eirik Jørgensen, sjef for Amina Charging.

I sommer skal det Sandnes-baserte selskapet etter planen starte produksjonen av en ny ladeboks for elbil. Den er strippet for smartfunksjonalitet.

Boksen skal til gjengjeld bli relativt rimelig: Mellom 3.000 og 4.000 kroner for forbrukeren. Ladeboksen vil støtte 32 ampere en-fase, altså maks 7,4 kW. Topro Elektronikk på Gjøvik skal produsere produktet.

– Med vår ladeboks skal du bare kunne sette i kabelen for at ladingen skal begynne. Det skal være like enkelt som å lade en mobiltelefon, sier Jørgensen.

Må styres via bilen

Ønsker du å styre ladingen for å for eksempel lade når strømmen er billigst, må du med Aminas ladeboks programmere dette via bilens egne systemer. I dag har mange, men ikke alle, elbiler mulighet for å planlegge lading - enten direkte eller via strømselskapet.

– Vi synes det er bedre at bilen tar seg av styringen enn at laderen gjør dette. Da får man heller ikke misforståelser og feil knyttet til at ladeboks og bil begge prøver å styre ladingen, sier han.

Konkurrent Zaptec er uenig i at man ikke trenger å integrere smartlade-funksjonalitet i laderen.

– Våre avanserte ladere er med på å løse samfunnsutfordringer med nok strøm og mulighet for å lade når strømprisen er billigst. Flere ønsker fjernstyring av lader, og det får du med en smartlader, sier Zaptecs kommunikasjonssjef Maiken Økland til TU.

Jobbet sammen i Zaptec

Zaptec er mer enn en konkurrent for Amina. Jørgensen, medgründer Fredrik Lima og daglig leder Ole Martin Dahl har nemlig alle jobbet i Zaptec.

Jørgensen forteller at de ikke planla å bryte ut fra Zaptec for å starte eget selskap. Han sier at hver av dem sluttet i selskapet av naturlige årsaker før de etterhvert kom fram til at de måtte starte Amina.

– Det er et enormt marked for et enklere og funksjonelt produkt, mener Jørgensen.

Han tror ikke Zaptec er bitre for at tidligere ansatte bryter ut og blir konkurrenter.

– Vi har et veldig godt forhold, sier han.

– Milliardomsetning om tre-fire år

Ladehovedstaden Stavanger-området har i mange år vært synonymt med «oljå». Nå er de i ferd med å bli Norges ladehovedstad. Det begynte med Zaptec i 2012. I dag har selskapet solgt over 100.000 ladere. De har over 70 ansatte og er børsnotert i Norge.

I 2017 brøt noen av nøkkelpersonene ut fra Zaptec og startet Easee. Easee har i dag 250 ansatte og eksporterer til totalt 17 europeiske land. I 2021 solgte selskapet 250.000 ladere. De hadde 1,4 milliarder kroner i inntekter og et resultat på 500 millioner kroner.

Nå er det neste Zaptec-utspringet snart klare for lansering av egen lader: Selskapet Amina Charging ble stiftet i fjor, med tre tidligere Zaptec-ansatte i sentrale roller: Medgründer Fredrik Lima er tidligere salgssjef i Zaptec.

Amina-sjef og medgründer Eirik Jørgensen er tidligere programvareutvikler i Zaptec

Daglig leder Ole Martin Dahl er tidligere sjef Zaptec Norge-sjef

Nylig sprøytet investorer 87 milioner kroner inn i Amina. Blant investorene er Nysnø, statens klimainvesteringsselskap.

Også Easee ble startet av tidligere Zaptec-ansatte, og alle holder til i Stavanger-regionen. Dermed er det som tidligere var kjent som olje-hovedstaden blitt et sentrum for norsk ladeboks-bransje (se faktaboks).

Økland i Zaptec mener det er spennende å ha konkurrenter så tett på.

– Konkurransen er knallhard og vi må jobbe for å bli best i gamet, sier hun.

Jørgensen i Amina forteller at de drar fordeler av regionens lade-kompetanse.

– Det er en enorm kompetanseoppbygging i området. Det gjør det lettere å finne folk og ta satsingen et steg videre, sier han.

Easee kunne nylig rapportere om milliardomsetning og et resultat på 500 millioner kroner i 2021. Zaptec hadde i 2021 en omsetning på nesten 500 millioner.

Amina vil ikke være noe dårligere:

– Vi blir skuffet hvis selskapet ikke oppnår milliardomsetning innen tre-fire år, sier Jørgensen.