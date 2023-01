Medier: Ukraina kan snart få Abrams- og Leopard-stridsvogner

Anonyme amerikanske tjenestemenn opplyser at en kunngjøring kan ventes om kort tid, skriver The Wall Street Journal.

Også Reuters får bekreftet planene fra to anonyme kilder i Biden-administrasjonen.

Verken Det hvite hus eller Pentagon vil kommentere opplysningene.

I samråd med Tyskland

En eventuell amerikansk beslutning om å forsyne Ukraina med Abrams M1-stridsvogner vil bli tatt i samråd med Tyskland, som da også ventes å gi grønt lys til at ukrainerne får tyske Leopard 2-stridsvogner.

Ifølge tyske Der Spiegel har statsminister Olaf Scholz besluttet å sende slike stridsvogner til Ukraina, men dette er ikke offisielt bekreftet.

Polen har samtidig bedt Tyskland om tillatelse til å sende samme type stridsvogner som de har i sitt eget forsvar, og ifølge Bloomberg News vil regjeringen i Berlin gi grønt lys til dette i løpet av uken. Heller ikke det er bekreftet fra offisielt hold.

Pentagon-motstand

Ifølge tyske medier har den tyske regjeringen tidligere gjort det klart at det bare blir aktuelt å sende Leopard 2-stridsvogner dersom USA bidrar med Abrams M1-stridsvogner.

Abrams M1-stridsvognene ble tatt i bruk av det amerikanske forsvaret i 1980, men har siden gjennomgått flere oppgraderinger. Det er bygd over 10.000 av dem, og USA har benyttet dem både i Irak og Afghanistan. Flere land har denne typen stridsvogner i sitt arsenal, blant dem Egypt, Kuwait, Saudi-Arabia og Australia.

Avanserte

Pentagon er skeptiske til å sende slike stridsvogner til Ukraina og viser til at de er avanserte og forutsetter opplæring og et betydelig støtteapparat.

– Abrams-stridsvognene er svært kompliserte. De er kostbare. Det er vanskelig å trenes opp til å bruke dem. De har turbinmotor, påpekte en høytstående tjenestemann i Pentagon, Colin Kahl, i forrige uke.

Turbinmotorene kan benytte både vanlig bensin, diesel og flybensin, og de er kjent for å være svært tørste. Det kan gjøre det krevende å holde dem gående i kamp ved fronten.

President Joe Biden skal ha ombestemt seg og være villig til å forsyne Ukraina med amerikanske Abrams M1-stridsvogner, opplyser anonyme kilder til flere medier. En kunngjøring kan komme alt onsdag. Foto: Christian Murcock/AP/NTB

På gli

Ifølge The Wall Street Journal skal Biden ha kommet på gli i spørsmålet om Abrams M1-stridsvogner etter en telefonsamtale med Tysklands statsminister Olaf Scholz to dager tidligere, 17. januar.

Biden skal i samtalen ha gått med på å revurdere USAs nei, til tross for Pentagons motstand mot å sende de avanserte stridsvognene til Ukraina.

Nyhetsbyrået AP melder med henvisning til anonyme kilder at en kunngjøring fra Det hvite hus kan ventes alt onsdag, da det også vil komme en kunngjøring fra Tyskland om at de gir grønt lys til Polens forespørsel.

Trenger 300

En tysk tjenestemann opplyser til avisen at Washington og Berlin har ligget i intense forhandlinger den siste uka, og at det nå ser ut til å nærme seg en løsning.

Det samme melder Bloomberg News, som viser til «anonyme kilder med kjennskap til saken».

Ukraina har lenge bedt Vesten om moderne stridsvogner, men har bare fått tilsagn om fire Challenger 2-stridsvogner fra Storbritannia, samt ytterligere åtte på et senere tidspunkt.

Den ukrainske generalstaben har på sin side anslått at det trengs minst 300 stridsvogner for å kunne gjennomføre en vellykket motoffensiv mot de russiske styrkene, som kontrollerer 18 prosent av landet.

– Provokasjon mot Russland

Den russiske ambassadøren til USA uttaler at stridsvognene vil være en åpenbar provokasjon mot Russland.

– Det er opplagt at Washington med hensikt prøver å påføre oss et strategisk nederlag, sier Anatolij Antonov i uttalelser som den russiske ambassaden i Washington har publisert i meldingstjenesten Telegram.

– Hvis USA bestemmer seg for å levere stridsvogner, vil det være opplagt at det ikke fungerer å rettferdiggjøre et slikt skritt med argumenter om «defensive våpen». Dette vil være nok en åpenbar provokasjon mot Russland, uttaler ambassadøren.