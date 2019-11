Med grafén i såla blir terrengskoene myke og sterke samtidig

– Det startet med at vi så et innslag på nyhetene om grafén-forskningen ved Universitetet i Manchester, og deres nye resultater hvor de kombinerte grafén og gummi. For oss var det veldig interessant, sier teknisk direktør Michael Price hos den britiske skoprodusenten Inov-8.

Innslaget de så handlet om kondomer. Dr. Aravind Vijayaraghavan, som leder gruppen for nanofunksjonelle materialer ved Universitetet i Manchester, forteller at forskningen på bruk av grafén i gummi skjøt fart etter en bevilgning på 100.000 dollar fra Bill & Melinda Gates Foundation til utvikling av et nytt komposittmateriale for tynnere og sterkere kondomer.

– Vi startet med å teste grafen i en rekke ulike elastomer. Fordelen med grafen-forsterket gummi og polymerer er at det blir sterkt og holdbart, samtidig som det er mykt og elastisk. Å lage noe som er mykt og sterkt samtidig, er ofte veldig vanskelig, sier Vijayaraghavan, som har jobbet med grafén ved Universitetet i Manchester i 10 år. Det Nasjonale Graféninstituttet her – som ble opprettet som en følge av hans kolleger Andre Geim og Konstantin Novoselovs oppdagelse av grafén i 2004 og Nobelpris i fysikk i 2010 – har i dag over 200 ansatte.

50 blandinger – 5000 km

Inov-8 spesialiserer seg på tur- og løpesko for tøft terreng. De hadde en gummiblanding i yttersålene på skoene som ga veldig godt grep på alt fra røtter til gjørme og våte steiner, men den var så myk at sålene ble nedslitt altfor fort. Når de hørte om hvordan grafen kunne gi sterkere kondomer, tenkte de at det også burde kunne gjøre skosålene sterkere. Dermed tok de kontakt med universitetet, og fikk offentlig støtte til å inngå et fireårig kunnskapsoverføringssamarbeid (KTP). Det er en statlig støtteordning i Storbritannia, laget for å hjelpe industrien ved å samarbeide med forskningsinstitusjoner for å implementere den nyeste tilgjengelige teknologien i sine produkter.

Denne terrengløpeskoen er det første kommersielle produktet som er lansert med grafén. Dr. Aravind Aijayaraghavan kan ikke si hva det neste vil bli, siden forskningen ved Graféninstituttet er industrifinansiert. Foto: Univesrity of Manchester

Etter å ha forsøkt seg frem med over 50 ulike grafén-forsterkede gummiblandinger, og sendt løpere ut for å teste de ulike blandingene over mer enn 5000 km overalt fra Skandinavia og England til Alpene og Japan, endte de opp med en prosess og en såleblanding de har patentert for 20 år. Den første skoen med denne sålen ble lansert i fjor, og allerede over nyttår forventer Inov-8 at sko med grafénsåler skal stå for over halvparten av salget deres. Og de har ikke tenkt å stoppe der.

Å lage noe som er mykt og sterkt samtidig, er ofte veldig vanskelig. Dr. Aravind Vijayaraghavan

Samtidig som de fortsetter utviklingen av grafénsålene har de inngått en ny avtale med Universitetet i Manchester for å se på andre bruksområder for materialet.

– Å investere i forskning og teknologiutvikling er avgjørende for å ta markedsandeler i sportsbransjen, selv for oss som er små og ofte ser på oss selv som David mot Goliat. På grunn av konkurransen i markedet kan vi ikke avsløre for mye om hva vi holder på med, men den nye avtalen gjelder bruk av grafén i klær – både for å gi tekstiler høyere slitestyrke og bedre varmeledningsevne. Det er mange interessante områder vi vil utforske, sier Price.

Stor konkurranse

Men konkurransen er stor. I det svært spesifikke markedet for fjelløping, terrenghinderløp og orientering, er godt grep ofte det viktigste for løperne. Da er det gjerne mindre, spesialiserte skoprodusenter – som finske VJ Sport – som Inov-8 må konkurrere mot. Deres slagord er ubeskjedent nok «det beste grepet på planeten», og inspirasjon både til modeller med og uten pigger hentes fra bildekkindustrien, som har lange tradisjoner i Finland.

– Basisen i sålen til for eksempel Irock, som er vår mest solgte modell i Norge, er butylgummi. Det er en syntetisk gummitype som brukes mye i industrien, blant annet i bildekk. Godt grep er en kombinasjon av gummiblanding og utforming av sålen og plassering av knotter, og for oss her i Norden er det selvfølgelig også viktig å ha en gummitype som ikke blir hard og mister grepet når det er minusgrader, sier deleier Jyri Sistonen i VJ Sport.

Graféninstituttet på Universitetet i Manchester har mye forskning som har som mål å finne nye bruksområder for grafén. Foto: Inov-8.com

I det bredere stiløpingsmarkedet, dominerer store internasjonale aktører som Salomon, LaSportiva, Altra og Hoka. De to sistnevnte bruker Vibram-såler i sine råeste terrengmodeller. Vibram har produsert såler siden 1937, og har over 900 ansatte, hvorav de fleste er fordelt på hovedkvarteret i Italia, fabrikken i USA og teknologisenteret i Kina. De leverer til over 1000 merker på verdensbasis, men hovedandelen er til sko for fjell- og fotturer – ikke løp. På kundelisten står blant annet Scarpa, Mammut, Salewa, Alpina og Crispi. Likevel opplever de at etterspørselen etter såler for løp øker fort, og FoU-avdelingen jobber kontinuerlig med nye teknologier og produkter.

– Vi har tre såler spesialutviklet for sti- og fjelløping nå. En ekstra lett variant, en for gjørme og våt stein og en for snø og is. Vi prøver hele tiden å ligge i forkant og forutse hva markedet ønsker, og jobber også tett sammen med merkevarene vi leverer til for å utvikle de beste gummiblandingene og det beste såledesignet for hvert enkelt brukersegment, sier kommunikasjonsrådgiver Chiara Broggini til Teknisk Ukeblad.