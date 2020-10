«Maud»-besetningen fikk fri i Flåm før de må gjennom en viktig eksamen

Forsvarets nye logistikkfartøy KNM Maud er i ferd med å passere en ny milepæl på den kronglete seilasen mot operativ bruk.

Nå venter ei hektisk uke for «Maud»-besetningen, med sikkerhetsmønstring av hele fartøyet. Dette skjer halvannen måned etter at den tekniske innkjøringa startet opp i midten av august etter en lang periode med retting av garantifeil, og er et sentralt punkt i løpet mot full operativ evne (FOC).

Intens jobbing

Det som skjer til slutt er klargjøring og gjennomføring av «Flag Officer Sea Training» (FOST) hos britiske Royal Navy som må være bestått. Etter det Teknisk Ukeblad har fått opplyst, er det planlagt at KNM Maud skal fungere som logistikkskip på en øvelse for første gang i Nord-Norge tidlig i 2021.

KNM Maud Multirolle-logistikkfartøy bygget hos DSME i Sør-Korea Lengde: 183 meter

Bredde: 25,9 meter

Dypgang: 8,62 m

Deplasement: ~ 27 500 tonn

Fart: >18 knop

To hovedmotorer à 7.500 kW (Wärtsilä)

To dieselgeneratorer à 3.170 kW (Wärtsilä)

To baugthrustere à 1.000 kW (Wärtsilä)

Framdriftstype: Dieselhybrid (CODLOD)

Rekkevidde: 10 000 nautiske mil med en hastighet på 16 knop

Kjernebesetning: 43

Tilleggsbesetning: 116

Våpen: 4 Kongsberg Sea Protector Lastekapasitet Drivstoff: 7.000 tonn diesel (F-75/75) og 300 tonn med helikopterdrivstoff (F-44)

Annen last: >40 stk. 20-fots forsyningscontainere

>200 tonn ammunisjon

To RAS-rigger for overføring av drivstoff i sjøen (Rexroth)

25-tonns dekkskran (Pellegrini)

Medisinsk kapasitet: 48 pasienter

Kan også frakte mindre fartøy og kjøretøy

– Besetningen har jobbet over lang tid for å få fartøyet ferdig. Vi har jobbet intenst, og jeg er stolt av dem. Denne turen inn til Flåm er min måte å vise at jeg verdsetter innsatsen deres, forteller skipssjef, kommandørkaptein Thorvald Dahll, i ei pressemelding fra Forsvaret.

«Maud» seilte inn Sognefjorden og deretter Aurlandsfjorden natt til onsdag. Hensikten var å trene på navigasjon i relevant farvann og skaffe seg kjennskap til denne delen av vestlandskysten.

– Tett koordinering med Fedje VTS skal gjennomføres ved passering av trafikksentralens ansvarsområde, skriver Forsvaret.

Fire år etter kontraktsdato

Seilasen til Flåm skjedde på dagen fire år etter at skipet skulle vært levert, og dermed er vi inne på de mer problematiske sidene ved Forsvarets største fartøy.

Da Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) vant anbudskonkurransen i 2013, ble det avtalt levering innen 30. september 2016.

Etter gjentatte forsinkelser på det koreanske verftet, var det et etterlengtet lyspunkt for Sjøforsvaret da de mer enn to år på overtid 16. november 2018 endelig kunne overta det nye logistikkfartøyet KNM Maud – for øvrig tre dager etter at fregatten KNM Helge Ingstad sank.

Fire måneder senere, i mars 2019, ankom «Maud» sin hjemhavn Haakonsvern, men fikk deretter seilingsforbud da det ble avdekket vesentlige feil og mangler.

Dokkanlegget på hovedbasen i Bergen skal nå renoveres for 120 millioner kroner, etter at Peab torsdag ble tildelt kontrakten med Forsvarsbygg. Arbeidet starter senere i år og skal være ferdig i løpet av sommeren 2022.