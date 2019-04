Måtte nødlande: F-16 skjøt seg selv under øvelse

Flere maskinkanonkuler lagde minst ett hull og lange flenger i siden på et nederlandsk F-16 kampfly under en øvelse ved Vliehors øvelsesområde i det nordlige Nederland 21. januar.

Prosjektilene viste seg å stamme fra det samme flyet som hadde avfyrt dem kort tid i forveien under et stup, hvor piloten beskjøt et område på bakken sammen med et annet F-16-fly. Minst én kule traff også motoren før flyet nødlandet på Leeuwarden flybase.

Det nederlandske forsvarsdepartementet har offentliggjort et bilde som viser skadene på venstre side av flyet, og den nederlandske sikkerhetsinspeksjonen for forsvaret (Inspectie Veiligheid Defensie) er for øyeblikket i ferd med å undersøke saken, skriver den nederlandske nyhetstjenesten NOS.

Rikosjetterende kuler?

Det er fremdeles uklart hva som er forklaringen på hendelsen, og i flere medier blir dette presentert som om F-16-flyet innhentet sine egne prosjektiler. Dette har skjedd før i 1956, da en Grumman F-11 akselererte og fløy inn i sitt eget kuleregn som ødela flyet og såret piloten.

Men i tilfellet med det nederlandske F-16-flyet tviler flere flyeksperter på at dette er forklaringen. Flyets 20 mm Gatling maskinkanon avfyrer nemlig kuler med en hastighet på 3786 km/t, og topphastigheten til en F-16 er 2414 km/t. Teoretisk kunne flyet likevel treffe seg selv hvis det skjøt oppover, men i dette tilfellet ble det skutt mot bakken. Det får blant andre tidligere jagerpilot og skribent for The Aviationist, Alessandro «Gonzo» Olivares til å spekulere i en helt annen forklaring, nemlig rikosjetterende kuler.

«I løpet av karrieren min har jeg hørt om flere tilfeller hvor fly har blitt truffet av egne kuler. I noen tilfeller har fly gått tapt fordi rikosjetterende kuler har truffet motoren og tvunget piloten til å skyte seg ut,» forteller Alessandro «Gonzo» Olivares. Han legger til at risikoen for rikosjetterende kuler øker når flyet skyter mot mål på bakken med en vinkel på 20 grader eller mindre.

Ifølge den tidligere jagerpilot er det likevel merkelig at den nederlandske F-16-jageren særlig ser ut til å være truffet i den fremre delen. Vanligvis blir fly truffet av rikosjetterende kuler i bakenden eller midt på, når flyet har dreid av og er på vei vekk fra målet sitt. Men teorien om at flyet har innhentet sine egne prosjektiler tror ikke Alessandro «Gonzo» Olivares på.

«Da jeg fløy Tornado og vi beskjøt mål på bakken fra 3000 til 4000 fot, kunne vi se kulene treffe terrenget mens vi fremdeles trykket på avtrekkeren,» sier han.

Flyet kan bli produsert i 10 år til: 40 år siden første F-16 ble levert

Vliehors er kjent for uhell

Den nederlandske sikkerhetsinspeksjonen for forsvaret vil også undersøke om personer på bakken var i fare under hendelsen, og dette er ikke første gang.

Faktisk har Vliehors øvelsesområde vært utsatt for en lang rekke uhell med fly i løpet av de siste årene. I november beskjøt en F-16 et kontrolltårn ved et uhell, og i 2001 beskjøt en tysk Tornado også et kontrolltårn under en øvelse.

Danske F-16-fly har også vært involvert i uhell på Vliehors tilbake i 1998, da en pilot sendte et missil inn i et kontrolltårn og såret en person.

Nederland er for øvrig – i likhet med Norge og Danmark – i ferd med å bytte ut sine F-16 med F-35A Joint Strike Fighter. I første omgang har landet bestilt 37 nye fly.

Denne artikkelen ble først publisert på ing.dk.