I dag markerer de slutten for F-16 på Ørland

BREKSTAD: I ei brakke på Ørland flystasjon jobber oberstløytnant Ivar Magne Stene overtid en søndag kveld. Teknisk Ukeblad treffer ham i forbindelse med at han gjør de siste forberedelsene for seremonien som skal foregå mandag.

I formiddag skal Stene fire 338-skvadronens flagg, overlevere det til Sjef Luftforsvaret og deretter forlate Ørland med F-16 for siste gang, så sant den trønderske vintervinden ikke er for sterk.

Fra nå skal Ørland være en ren F-35-base, mens all operativ F-16-virksomhet overføres til 331. skvadron i Bodø.

– Nå er jeg selvsagt inhabil, men jeg vil tro at F-16-silhuetten har blitt lagt merke til og blitt synonymt med Ørland på godt og vondt. For vi mange i grønt og lyseblått må ha respekt for at flyene for noen også har vært til sjenanse og irritasjon, sier Stene som altså blir den siste sjefen for 338. skvadron.

Sju fly i 1985 og 2019

F-16 og F-35 taxer sammen opp til en "elephant walk" på Ørland flystasjon før take-off til fjorårets julestjerneformasjon. Foto: Marius Brustad / Forsvaret

Selv har Stene opplevd i overkant av halvparten av tida F-16 har vært på Ørland. Han kom hit til 338-skvadronen som nyutdannet F-16-flyger i 2000 og ble skvadronsjef for snart tre år siden.

I 1985 kom det sju fly flyende oppover fra Rygge. Mandag er det igjen sju fly som forlater Ørland og reiser nordover til Bodø.

– For basen her har F-16 vært en trofast arbeidshest. Jeg vil kalle det en suksesshistorie generelt. Med stadige oppgraderinger har flyet alltid holdt tritt teknologisk og blitt tilpasset de behov vi har til våre kampfly, sier han.

Stenes nye stilling er fortsatt på Ørland, nå som prosjektoffiser for F-35-konseptutvikling, i operasjonsgruppen. Dette betyr samtidig at han slutter som aktiv F-16-flyger.

– Hva tenker du om det?

– Nei, det er ikke artig i det hele tatt. Dette er en fantastisk flymaskin, for å si det rett ut. Mitt første møte var med MLU 1 (stor midtlivsoppdatering, journ, anm.) og jeg har fått følge den opp til MLU 6.5 med stadig bedre sensorer og våpen. Samtidig er det jo litt paradoksalt at ny teknologi, som ofte skal bidra til å forenkle, har gjort dette til en mer og mer komplisert maskin. Særlig sammenlignet med hvordan de nye F-35 serverer sensordataene, forteller Stene.

Kraftsamling i Bodø

Når det gjelder Ørland framover, blir det her en rendyrket F-35-styrkeproduksjon.

– Det blir for få F-16 til å opprettholde to flystasjoner og det er fornuftig å kraftsamle dem i Bodø, sier Stene.

– Burde dette blitt gjort tidligere?

Fra i dag blir Ørland en ren F-35-base. Bilde: Eirik Urke

– Nei, dette er det mest fornuftige tidspunktet å gjøre det på. Blant annet fordi vi har hatt stor pågang med flygere med behov for utsjekk på F-16. Det er dessuten viktig å ha med seg at F-16 ikke på noen måte er i ferd med å dø ut. Det er kun positivt å samle dem i Bodø. Men det er klart at dette kommer til å bli et atskillig sjeldnere syn i Midt-Norge og sørover i tida som kommer, sier Stene.

331-skvadronen i Bodø skal fortsette å levere QRA-beredskap for Nato («Quick Reaction Alert») med F-16. Alle dagens F-16-fly, som i dag i gjennomsnitt har fløyet 6.000 timer, skal være faset ut i løpet av 2022.

F-16 flytter ut for godt fra Ørland flystasjon 1. april. Bilde: Scanpix

Ørland er hjem for den nylig gjenoppståtte 332-skvadronen og TTT-skvadronen (testing, trening og taktikk) som flyr F-35. De får levert tre nye fly om et par måneder og ytterligere tre fly på senhøsten. Når 2019 går mot slutten, vil det være 15 F-35A på Ørland flystasjon og målet er å nå første operative evne (IOC), hvilket betyr at de nye jagerflyene skal kunne brukes operativt og være klare til å settes inn på skarpe beredskapsoppdrag eller i internasjonale operasjoner.

65 år

338-skvadronen legges ned halvannen måned etter 65-årsdagen. Ifølge Forsvaret kom skvadronen til Ørland fra Sola i 1954 med fem F-84 Thunderjet og nådde en full flybesetning samme år. Norge mottok det siste av hele 208 slike fly året etter, og de ble faset ut allerede i 1960. 338-skvadronen opererte F-86F Sabre og F-5 Freedom Fighter fram til F-16 overtok i 1985.

Det er nå litt over 39 år siden Norge fikk levert det første av 72 bestilte F-16 Fighting Falcon. Det landet 15. januar 1980 på Rygge. Norge har igjen til sammen 57 F-16 som har vært gjenstand for oppgraderinger kontinuerlig fra de ble levert.

Hans Magnus Lie var den første sjefen for 338-skvadron og fløy ett av sju F-16 fra Rygge til Ørland i 1985. Her er han i forbindelse med 30-årsjubileet for F-16 i Norge for ni år siden. Foto: Per Erlien Dalløkken

Flyene Norge brukte på 80- og 90-tallet betegnes som F-16 OCU («Operational Capability Upgrade»). Denne oppgraderingen omfattet blant annet digital motorstyring på motorene (F100-220E) og integrasjon av Kongsberg-missilet Pingvin Mk 3.

Den store midtlivsoppdateringen (MLU) ble gjennomført fra slutten av 1990-tallet og bidro til å transformere F-16 fra en antisjø- og kontraluftjager til et multirolle-kampfly med evne til å bruke avanserte og presise luft-til-bakkevåpen.

24 av de norske flyene tilhører det som kalles Block 10, mens 33 er F-16 Block 15. 24 av de sistnevnte med nye vingesett vil være de siste som pensjoneres en gang om rundt tre år.