Massiv utlysning av nye blokker i Barentshavet

Av de 102 nye blokkene som skal tildeles neste vår, ligger hele 93 i Barentshavet. Ni blokker ligger i Norskehavet.

– Nytt leteareal er avgjørende for langsiktig aktivitet, verdiskaping og lønnsom sysselsetting i petroleumsnæringen over hele landet, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

Han understreker at regjeringen skal drive en «aktiv tildelingspolitikk» av arealer til petroleumsindustrien.

Går nord og øst

Nesten halvparten av de utlyste blokkene i Barentshavet ligger nord for Norges nordligste oljefunn Wisting.

Fem av leteblokkene strekker seg så langt som mulig inn mot 65-kilometersbeltet rundt Bjørnøya der forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten ikke tillater petroleumsvirksomhet.

– Oljedirektoratets analyser viser at det største uoppdagede ressurspotensialet på norsk sokkel er i Barentshavet. Det er derfor viktig å tilrettelegge areal for petroleumsvirksomhet i dette havområdet, sier Sissel Eriksen, direktør for leting.

Utlysningene i 24. runde omfatter også nye blokker i Barentshavet sørøst og inn mot Russland i det som var omstridt område fram til grenselinjen ble trukket i 2010.

I gang med Blåmann: Statoil har startet den kontroversielle borekampanjen i Barentshavet

– Teppebomber Bjørnøya

Miljøbevegelsen reagerte skarpt da olje- og energiminister Terje Søviknes annonserte utlysningene overfor NTB 13. mars i år.

– Dette er helt vilt. Søviknes teppebomber både Barentshavet, Iskanten og Bjørnøya med helt nye oljefelt uten hensyn til klima- eller miljøkonsekvenser, sa Greenpeace-leder Truls Gullowsen den gang.

Miljøbevegelsen gjentar kravet om å la oljen og gassen i nord ligge under bakken for å kunne oppfylle klimamål.

– Dette er galskap! Mer oljeboring i Arktis er uforenlig med å nå klimamålene fra Paris. Terje Søviknes gir full gass for boring i urørte områder i Arktis og gir blaffen i framtida til oss som er unge i dag, sier Ingrid Skjoldvær, Leder i Natur og Ungdom.

Lederen i moderorganisasjonen Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg, er opprørt over at regjeringen vil tillate leteboringer i noen av de mest sårbare havområdene vi har.

– Regjeringen prater om grønt skifte, men drukner Parisavtalen i olje. Ettertiden vil dømme regjeringens oljepolitikk hardt, sier hun.

– Mot miljøfaglige råd

Hennes forgjenger, Lars Haltbrekken, slår fast at regjeringen bryter alle miljøfaglige advarsler mot oljeboring i sårbare områder.

Han viser til høringsrunden der Fiskeridirektoratet frarådet seismikkvirksomhet i 16 av de utlyste blokkene.

Miljødirektoratet frarådet å utlyse de 20 blokkene som nå lyses ut rundt Bjørnøya. Polarinstituttet frarådet oljevirksomhet i 28 av de utlyste blokkene.

– Regjeringen spiller hasard med vårt sårbare hav og setter helt klart hensynet til oljeindustrien foran hensynet til fiskeriene, sjøfuglen og verdifull natur, sier Haltbrekken som er stortingskandidat for SV.

Det går mot rekordår for leting i Barentshavet: Nå møter planene motbør

Mer i TFO-runde

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass er såre fornøyd, og viser til at det i Barentshavet er fullt mulig å gjennomføre både leteaktivitet og produksjon i sameksistens med andre næringer.

– Det er svært viktig for Norge at nytt leteareal for olje og gass tildeles. Dette vil bidra til at Norge kan opprettholde sin produksjon av olje og gass til verden. Nye funn gir enorme verdier for det norske samfunnet, sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt Pedersen.

Oljeministeren har også varslet at det vil komme nye utlysninger rundt funnene som er gjort lenger sør i Barentshavet, blant annet rundt storfunnet Johan Castberg.

Disse vil komme i en såkalt TFO-runde (Tildeling i forhåndsdefinerte områder) som er en årlig utlysning i mer modne områder.

De nummererte konsesjonsrundene gjeldet nye områder og utlyses hvert andre år.