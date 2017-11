Maskinskatten blir fjernet: - Et gjennombrudd for datasentrene

De borgerlige partiene er enige om å fjerne maskinskatten, og kommunene som rammes av skattekuttet loves kompensasjon.

Finansdepartementet sendte i sommer ut på høring forslaget om å endre reglene om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner i verk og bruk. Regjeringen anslår inntektstapet til minst 1,2 milliarder kroner for kommunene.

Det er særlig kommuner med store industribedrifter som rammes av at maskinskatten kuttes.

- Det største hinderet for vekst

Kjetil Thorvik Brun er fagsjef for IKT og digitale næringer i Abelia, og skrev nylig en omfattende kronikk for tu.no, der han poengterte at den norske maskinskatten bidro til at Google valgte Finland og Facebook gikk for Danmark da de skulle etablere sine datasentre.

Onsdag kveld er han en glad mann:

- Vi har fått en stor seier i statsbudsjettet nå når maskinskatten fjernes. Maskinskatten har, etter gjennomslaget på reduksjon av el-avgiften for datasentre, vært det største hinderet for vekst, store nyetableringer og investeringer i datasenternæringen, sier han.

Han sier at maskinskatten har hengt over næringen som et stort usikkerhetsmoment.

- Regjeringen og samarbeidspartiene fortjener ros for å ha lyttet på oss i bransjen på dette og fjernet skatten. Dette tar oss et stort skritt nærmere like vilkår som våre nordiske naboland i konkurransen om de store enterpriseetableringene. Og kanskje viktigst av alt: Det baner vei for sterk vekst i bredden av norsk datasenternæring, sier Thorvik Brun.

- Gjennombrudd for datasentre

– Et tiltrengt gjennombrudd for datasentrene, jubler IKT-Norge som konstaterer at kommunene ikke vil få adgang til å eiendomsbeskatte datautstyr i datasentrene.

– Når denne potensielle skattebomben nå ryddes av veien, vil Norge bli et enda mer interessant and å lagre og bearbeide data i, sier Roger Schjerva fra IKT-Norges Forum for industrielle datasentre.

IKT-Norge jobber for at datasenterindustrien skal bli en stor og viktig næring for Norge og har derfor jobbet for bedre rammevilkår.

Fjernes over sju år

NHO-sjef Kristin Skogen Lund mener det er svært gledelig at de fire borgerlige partiene har fjernet maskinskatten. Etter planen skal skatten gradvis fjernes over en sjuårsperiode.

– Det viktigste for Norge fremover er å skape flere arbeidsplasser – det er nødvendig for å sikre velferden. Å fjerne maskinskatten er ett av mange svar på denne utfordringen. Denne uforutsigbare skatten er et hinder for nyetableringer og en stor ulempe for etablerte bedrifter, sier NHO-sjefen.

Også skogeierne er tilfredse.

– Vi er svært fornøyd med at det er oppnådd enighet om å avvikle maskinskatten. Dette vil gi økte investeringer i norsk industri og styrke verdiskapingen, sier administrerende direktør Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund.

- Skatten rammet verdiskaping

Administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke er også glad for at skatten fjernes.

– Vi har gått imot denne maskinskatten fordi den rammer verdiskaping og arbeidsplasser, særlig i Distrikts-Norge, sier hun til NTB.

Budsjettavtalen fjerner all tvil: Kommunene vil ikke få adgang til å eiendomsbeskatte datautstyr i datasenterne.