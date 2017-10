«Facebook valgte Sverige, Google gikk for Finland og Apple satset på Danmark. Hovedårsaken er maskinskatten»

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 foreslås det å fase ut skatten på verk og bruk, eller maskinskatten som den kalles. Dette forslaget støtter Abelia.

Facebook valgte Sverige, Google gikk for Finland og Apple satset på Danmark. Hovedårsaken til dette er maskinskatten.

I tillegg til å være svært dyr, er skatten veldig uklar og derfor uforutsigbar. Eiendomsskatten på slike anlegg avhenger av politiske beslutninger som kan endres av et kommunestyre ved simpelt flertall. Denne uforutsigbarheten skremmer vekk dem som ellers kunne ønske å satse i Norge.

Ingen grunn til å vente

Med økt digitalisering kommer et massivt behov for store datasentre hvor både private og offentlige aktører kan lagre sine data. Global etterspørsel etter datasenterkapasitet er forventet å øke med over 40 prosent hvert år.

Ifølge en rapport fra 2016 utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag fra Energi Norge, jobbes det allerede med datasenterprosjekter over 30 steder i Norge – fra Vardø i nord til Lillesand i sør.

KS argumenterer med at fjerning av maskinskatten vil bety betydelig inntektstap for kommunene og ber om et lovutvalg. Slik regjeringens forslag ligger, vil det bli overgangsordninger for de kommunene som rammes fra 2019.

Derfor er det er ingen grunn til ytterligere utsettelser og utredninger, det er ingen grunn til å vente noe lenger med å ta et viktig grep for å skape nytt næringsliv og nye arbeidsplasser.

Mener «grønne» datasentre kan være klimabomber: – De kaster energien rett i fjorden

Alt ligger til rette

Vi har i dag flere aktører innen etablering og drift av datasentre. Noen av disse er Digiplex, Green Mountain, Lefdal Mine Datacenter, Bluefjords og Bulk Infrastructure. Tilbudet i Norge er primært datasentre som leier ut enten datakraft og -lagring, eller tilrettelagt plass til egne servere. I tillegg har vi skytjenesteleverandører.

Men til tross for en svært dyktig og spirende næring, har Norge rammevilkår som hemmer veksten til norske aktører i markedet. Vi har i liten grad lykkes med å tiltrekke oss store investeringer og etableringer av internasjonale datasentre.

Derfor har Abelia foreslått en rekke politiske tiltak for å fremme veksten til en grønn datasenternæring. Vi, og andre med oss, har fått gjennomslag for mye.

Regjeringen har redusert el-avgiften for datasentre, er i ferd med å endre graveforskriftene, de har igangsatt arbeidet med en strategi for grønne datasentre og vurdert tilgangen på mørk fiber. De har også bevilget midler markedsføring av Norge som attraktiv datasenternasjon.

Det eneste som kan stoppe denne høyst nødvendige utviklingen av norsk næringsliv, er om Stortinget velger å felle regjeringens forslag om å fase ut maskinskatten.