Martin Linge-feltet må ha høyere oljepris for å gå i pluss

Ut fra dagens oljepris vil Martin Linge-utbyggingen slite med å gå i økonomisk balanse, skriver Stavanger Aftenblad.

Equinor legger fram sitt årsresultat for 2018 onsdag. Da må det konstateres at det er mye arbeid igjen på Martin Linge-utbyggingen. Plattformen har en budsjettoverskridelse på 17,4 milliarder kroner siden prosjektet ble vedtatt i 2012.

Blant annet skal det være store utfordringer med det elektriske anlegget.

Martin Linge-plattformen er på plass i Nordsjøen

Prosjektet må følges tett

Petroleumstilsynet uttaler til Stavanger Aftenblad at de følger Martin Linge-prosjektet tett og skal ha flere tilsyn i år.

– Utbyggingsprosjektet er krevende, med mange utfordringer, og vi ser at det er nødvendig å følge prosjektet tett fremover. Vårt inntrykk er at Equinor per i dag styrer sikkerhet og arbeidsmiljø i byggeprosjektet på en god måte, sier pressekontakt Øyvind Midttun i Petroleumstilsynet.

Da Martin Linge ble vedtatt utbygd i 2012, var balanseprisen for å ha fortjeneste på prosjektet en oljepris på 59 dollar fatet. Analyseselskapet Rystad Energy operer nå med en balansepris på 69 dollar for utbyggingen. Den siste tiden har oljeprisen ligget på rundt 60 dollar fatet.

Rosenberg har mellom 1.200 og 1.500 arbeidere i sving for å ferdigstille Martin Linge fram mot planlagt produksjonsstart neste år. Oljeselskapet Total E & P ledet prosjektet til midten av mars i fjor, da Equinor overtok.