Maritime Cleantech: Nå må vi trå til!

Arendal: – Vi er inne i en avgjørende periode. Hvis Norge skal klare målet om 50 prosent kutt i klimagassutslipp fra innenriks skipsfart innen 2030, må det bygges 138 nye null- og lavutslippsskip i året fram mot 2030. To av tre nybygg er basert på fossilt drivstoff, og Sjøfartsdirektoratet mottar fortsatt byggemeldinger for nye skip som skal seile i 20-30 år uten at det er lagt opp til lav- eller nullutslippsteknologi, sier administrerende direktør Hege Økland i Maritime Cleantech. Hun målbærer næringens utålmodighet og frustrasjon..