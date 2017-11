Maria-feltet er klart til oppstart – nesten et år før planen

Det Wintershall-opererte Maria-feltet i Norskehavet er klart for produksjonsstart i desember, melder Oljedirektoratet.

Det er hele 10 måneder før oppstartsdatoen som var planlagt da utbyggingsplanen ble levert. Opprinnelig skulle feltet ha startet å produsere i fjerde kvartal neste år.

Ikke nok med det, utbyggingskostnadene for feltet er også redusert fra 15,7 milliarder kroner til 12 milliarder kroner – og de har økt oljereservene.

Flere verter

Ifølge Oljedirektoratet er årsaken til den fremskyndede oppstarten et godt gjennomført prosjekt og raske og effektive boreoperasjoner.

– Et godt samarbeid om utnyttelse av ulike vertsinnretninger har gjort Maria-utbyggingen mulig på så kort tid, skriver direktoratet.

Maria er bygget ut med to havbunnsrammer med fire slisser hver, hvor det etter dagens planer skal bores fire oljeproduksjonsbrønner og to vanninjeksjonsbrønner.

Brønnstrømmen fra Maria føres via rør på havbunnen til Kristin for prosessering og måling.

Videre blir den stabiliserte oljen ført til Åsgard C for lagring og lossing, mens rikgassen går i Åsgard transportsystem til Kårstø der NGL og kondensat tas ut.

Gass for gassløft kommer til Maria fra Åsgard B via Tyrihans D ramme og trykkstøtte kommer til Maria fra injeksjon av sulfatredusert vann fra Heidrun.

Illustrasjon: Wintershall

Samarbeidsprosjekt

– Oljedirektoratet er godt fornøyd med utviklingen av Maria-prosjektet. Med hele fire vertsinnretninger er prosjektet videre et godt eksempel på hva et godt samarbeid med rettighetshaverne i omkringliggende infrastruktur kan gi av verdiskaping, sier Kalmar Ildstad, underdirektør for utbygging og drift i Norskehavet i meldingen.

Maria er dessuten den første utbyggingen på norsk sokkel Wintershall har vært operatør for.

Wintershall anslår at forventede utvinnbare reserver for Maria er 180 millioner fat olje, 1,32 millioner tonn NGL og 2,31 milliarder standard kubikkmeter gass. Det er ventet at feltet skal produsere i 22 år.

Feltet ligger om lag 240 kilometer nordvest for Trondheim, cirka 20 kilometer vest av Kristin-feltet og cirka 45 kilometer sørvest av Heidrun-feltet.

Wintershall har en eierandel på 50 prosent i feltet. De andre rettighetshaverne er Petoro (30 prosent) og Centrica (20 prosent).