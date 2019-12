Mange har mistet tilliten til NVE i spørsmålet om nettariff

Når vi også leser i Europower 28. nov at NVE har egne workshops med nettinteressentene for å diskutere kommunikasjonsstrategi om hvordan overbevise nettkundene, er det kanskje på tide å ta en pause. Er NVE et lobbyorgan for særinteresser, eller er det et objektivt forvaltningsorgan?

En kvart milliard på testing

Enova bruker nå over 250 millioner kroner for å teste teknologi, tjenester og forretningsmodeller for smarte målere og energisystemer hos flere titusen pilotkunder. Resultatene herfra kan gi kunnskap om hvordan sluttbrukerne kan bli bedre informerte, hvordan de skal kunne bli mer aktive i energihverdagen, samt finne ut hvordan de kan gjøre enkle tilpasninger, som både kan gi bedre utnyttelse av nettet, og ikke minst, gi dem en bedre sluttøkonomi.

Hvorfor slikt hastverk?

Det er i dag noe uklart hvordan myndighetene egentlig skal bruke resultatene fra Enovas piloter og demoprosjekter i beslutningsgrunnlaget om fremtidens tariffstruktur. Disse resultatene vil komme de neste 3–5 årene. Dette har tydeligvis ikke NVE og nettselskapene tid til å vente på. NVE og nettselskapene vil tydeligvis konkludere nå, før man har fått mer kunnskap og empiri. Hvorfor slikt hastverk?

Tore Strandskog, næringspolitisk direktør, Nelfo Foto: Pressebilde

Nelfo, og flere med oss, har bedt departementet og politikerne sette ned et utvalg, med bred representasjon, også fra brukersiden og andre interessenter, som skal ha som mandat å samle kunnskap og berede grunnen for mulige forbedringer i nettleiestrukturen. Formålet må være å få en nettstruktur som både tjener politiske mål, og som har allmenn og bred aksept. Alle er her tjent med en mer grundig behandling. Også NVE.

