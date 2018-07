Må permittere rundt 1.500 som følge av offshorestreiken

Etter at streiken i riggoppgjøret ble trappet opp natt til mandag, varsler Rederiforbundet at nesten like mange som er i streik, nå må permitteres.

Årsaken er at flere av de aktuelle installasjonene (28 i alt) som er rammet av streiken, må stenge som følge av konflikten. Dermed er det heller ikke jobb til de ansatte som ikke er omfattet av konflikten, skriver Sysla.

– Permitteringene er allerede i gang. Antallet permitterte vil kunne bli omtrent det samme som antallet streikende, sier Jakob Korsgaard, administrerende direktør i riggselskapet Maersk Drilling Norge og forhandlingsleder på vegne av Rederiforbundet.

Kan bli omfattende konsekvenser

Korsgaard mener de økonomiske konsekvensene av streiken kan bli omfattende. Han viser til at en rigg koster mer enn fem milliarder kroner å bygge.

– Det sier seg selv at følgene blir store når de blir liggende lammet, sier Korsgaard. Han har flere ganger hevdet at arbeidstakerorganisasjonen Safe er uansvarlige når de går til streik, men det blir tilbakevist av Safe.

– Det vil jeg tilbakevise på det sterkeste. Bedriftene tjener penger nå, men vil ikke dele med oss, svarer nestleder Roy Aleksandersen i Safe.

Konflikten står om lønn og pensjon. Safe mener Rederiforbundet vil svekke en gavepensjonsordning riggarbeiderne har i dag, og at de har hatt dårligere lønnsutvikling enn andre oljearbeidere.