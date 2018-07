Streiken over: Heismontører får tariffavtale

Heismontørene i selskapet Orona har vært ute i streik siden 14. mai for å få på plass en landsdekkende tariffavtale. Nå har de fått gjennomslag for kravet.

Fredag ble heismontørene i Orona enige med EL og IT-forbundet om landsdekkende tariffavtale og dermed var den to måneder lange streiken over.

– Dette er en full seier, og ikke minst en viktig seier. Det gjelder både for våre medlemmer i bedriften og for å sikre rettferdig konkurranse mellom heisbedrifter i Norge, sier leder Jan Olav Andersen i EL og IT Forbundet.

Kravene til Heismontørenes Fagforening (HMF) omfattet blant annet AFP, stans i ulovlig heisarbeid i bedriften, ryddige innleiebestemmelser, og en plan for opplæring av medlemmer i HMF.

Det var totalt 19 heismontører som var tatt ut i streik.