Den amerikanske elbiloppstarten Lucid Motors presenterte onsdag denne uken sine resultater for andre kvartal i år. Det var ikke lystige nyheter for investorene.

Produsentens mål om å produsere 20.000 eksemplarer av luksusbilen Lucid Air i 2022 er kraftig redusert, til 6000–7000 biler, melder produsenten. Dette kommer etter at de tidligere i år nedjusterte målet til 12.000–14.000 eksemplarer i 2022.

Selskapets leder Peter Rawlinson skylder på flaskehalser i leverandørkjeden og logistikken. Disse flaskehalsene skal være identifisert, og selskapet jobber med å løse dem. Ett av tiltakene skal være at Lucid tar kontroll over logistikken sin selv.

Vanskelig dele-logistikk

Han kaller andre kvartal utfordrende, og sier at logisitkkutfordringene har gjort det vanskelig å få opp produksjonshastigheten. Han forklarer at de har problemer med å få riktige deler på riktig sted i produksjonen til rett tid.

I tillegg har de hatt to og en halv uke med produksjonsstans i løpet av andre kvartal.

Lucid meldte for øvrig at de har ansatt en ny operasjonssjef med bakgrunn fra Stellantis. Steven David skal lede selskapets logistikk, produksjon og kvalitetskontroll.

Peter Rawlinson, administrerende direktør i Lucid Motors. Foto: Lucid Motors

Holder igjen biler på grunn av kvalitetsproblemer

De leverte 679 biler til kunder i løpet av kvartalet, en oppgang fra kvartalet før, da de leverte 360 biler. I første halvår produserte de til sammen 1405 biler. De har dermed produsert 366 flere biler enn de har levert.

Forklaringen er at noen av bilene er ferdigproduserte og klarte til å leveres til kunder, mens andre biler holdes tilbake for å løse kvalitetsproblemer før de kan leveres. Rawlinson påpeker at kvalitet er svært viktig for en bil i luksussegmentet.

Lucid har så langt i år i snitt produsert 234 biler i måneden. Dersom de skal nå målet om 6000–7000 biler for året, må dette tre- til firedobles til 765–932 biler i måneden i snitt for resten av året.

Rawlinson påpeker at Lucid Air har over 37.000 reservasjoner, som er 7000 flere enn i første kvartal. Det viser ifølge Lucid-sjefen at det er sterk etterspørsel etter bilen deres.

Kommer til Norge?

Lucid Motors presenterte sin modell Air i 2016. Den gangen var planen at de første bilene skulle produseres fra slutten av 2018. De lanserte produksjonsutgaven av bilen først i september 2021.

Tidligere i år meldte Lucid at de vil begynne å levere Air i Europa i år. De åpnet sin første europeiske butikk i München i mai. Ifølge Lucids nettsider produserer de et svært begrenset antall biler for Europa, og disse skal kun leveres i Tyskland, Nederland, Sveits og Norge.

Hvorvidt det faktisk blir noen leveringer her i år etter at produksjonsmålet ble redusert nok en gang gjenstår å se.