På Brød og Sirkus bar i Oslo samlet torsdag næringslivsfolk, gründere og finalister seg for å kåre vinneren av årets Oppdrift-stipend. Av over 50 søkere var fem finalister trukket ut for å gi en siste pitch av prosjektet sitt på scenen foran publikum, der Litech til slutt stakk av med seieren.

– Man blir sjelven av en slik beskjed, det føles helt fantastisk, sier Synne Sauar, daglig leder i Litech.

Gründerselskapet har utviklet teknologi som fanger metaller i søpla. Ikke minst er det et stort problem at det hver dag kastes enorme mengder litiumbatterier i avfallsdunkene. Disse forårsaker ofte branner, noe som er et gigantisk problem for avfallsbransjen verden over.

De vil få tilgang til rådgivningstjenester til en verdi av én million kroner, knyttet til blant annet patentrådgivning, merkevarestrategi og fremskaffelse av offentlige innovasjonsmidler.

Litech-duoen Synne Sauar og Ida Marie Pedersen håper stipendet vil hjelpe dem med å utvide internasjonalt. Foto: Arash A. Nejad

I år var temaet Green Tech, og juryen fokuserte særlig på det bærekraftige potensialet til selskapene.

Hør fra gründer-vinnerne Synne og Ida Marie.

Banebrytende

Juryen la vekt på det umiddelbare potensialet Litech har.

– Løsningen er ikke bare banebrytende, men har en umiddelbar virkning. I tillegg løser det en typisk utfordring, og vi ser at de har så mye mer potensiale enn de kanskje selv er klar over, sa juryleder Christina Moe Gjerde fra scenen.

Siden selskapet ble etablert i 202 har de gått inn i ett samarbeidsprosjekt med Oslo kommune, blitt kåret til Norges beste klima-startup under Oslo Innovation Week og vekker ifølge dem selv interesse fra USA.

Synne Sauar sin siste pitch var med på å overtale juryen. Foto: Arash A. Nejad

– Hopp i det

I gledesrusen gir duoen følgende råd:

– Ikke tenk for mye på det som kan gå galt, og bare hopp i det. Uansett om man ikke lykkes er det en god erfaring man får bruk for i så mange deler av arbeidslivet, sier Ida Marie Pedersen.

– Hvilken del av prisen er viktigst for dere?

– Helt klart IP-tjenestene. Vi har søkt patent i Norge, og nå skal vi videreføre det i Europa, og da kommer det veldig godt med, sier Ida Marie Pedersen, som er produktdirektør i Litech.

Oppdrift ble lansert i 2021 av rådgivningsselskapene Bryn Aarflot, Los & Co og IGAIDI. Da var det Seaweed Solutions på Frøya som vant stipendet med sin produksjon av tare for mat, fôr og bioplast.

Årets fem finalister ble valgt basert på livsløpet og sjansen de har på å overleve og skape noe, sier jurymedlem Sebastian Stigar i Bryn Aarflot.

– I tillegg har vi vurdert immaterielle verdier og innovasjonskraften i det enkelte selskapet. De fem som var med i finalerunden, er en veldig spennende bukett, konstaterer han.

Dette var finalistene:

1. ECOsubsea: Fjernstyrt undervannsfarkoft som rensker skipsskrog for avfall og fremmedarter.

2. Catchwise: Maskinlæringsprogram som oppdager fisk mer effektivt.

3. Litech: Teknologi og sensor som oppdager farlige avfaller som litium i søpla.

4. Bú Composite: Taksteiner laget av resirkulert glassfiber og termoplast.

5. Sowin Power: Trådløs kraftstasjon som kan produsere strøm til fjernliggende områder.