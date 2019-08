Lite oljefunn i Goddo-prospektet på Utsirahøyden

Lundin har fullført en letebrønn i prospektet Goddo i Utsirahøyden i Nordsjøen. Det ble gjort et lite oljefunn på 1 til 10 millioner fat, opplyser Oljedirektoratet.

Goddo ligger like ved Rolvsnes-funnet, som selskapet vurderer å bygge gjennom Edvard Grieg-plattformen. Håpet har vært at disse to feltene henger sammen, og at de inneholder opp mot 250 millioner fat olje til sammen.

Brønnen viser derimot at de to funnene ikke henger sammen. Lundin tror likevel det finnes muligheter for at det er mer olje i prospektet enn de har funnet.

Ny reservoartype

Lundin opplyser at kjerneprøver og data fra funnet viser at reservoaret på Goddo har lignende karakteristikker som Rolvsnes. Likevel har de to reservoarene ikke kontakt. Begge er blant annet funnet i oppsprukket og forvitret fjell, altså grunnfjell av granitt.

Denne reservoartypen har aldri vært bygget ut i Norge før, men en brønntest på Rolvsnes viste at det er mulig å produsere olje fra funnet.

Selv om den første Goddo-brønnen ikke ga de helt store resultatene, tror Lundin at det finnes mer olje i området.

– Vi ser at det er et større oppsidepotensial i Goddo-området og de omkringliggende prospektene, skriver oljeselskapet.

Om det skal bores flere letebrønner her vil bli avgjort etter at de har gjennomført en utvidet brønntest på Rolvsnes. Testen skal gjøres med en tre kilometer lang undervannstilknytning til Edvard Grieg-plattformen, fra den eksisterende Rolvsnes-brønnen. Denne er planlagt med oppstart i 2021.

Rolvsnes-funnet er beregnet å inneholde mellom 14 og 78 millioner fat olje. Lundin har tidligere uttalt at de har mest tro på at feltets innhold ligger nærmere det høyeste estimatet.