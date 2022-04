Lettere og raskere – uten utslipp

Viseadministrerende direktør Lars Gimmestad i Brødrene Aa er forundret over at stat og fylker ikke stiller strenger utslippskrav til hurtigbåter. Det er private rederier og operatører som har satt krav til Brødrene Aa og bidratt til teknologiutvikling og innfasing av hybride, elektriske og energieffektive skip.

– Myndighetene burde vært like flinke til å stille krav til utslippsreduksjoner ved hurtigbåtanbud som de har vært ved fergeanbud. Nå er det privatmarkedet som har bestilt lav- og nullutslippsfartøy, sier Gimmestad.

Da verftet begynte med karbonfiber var reduserte vekt for kutte drivstoffkostnader drivkraften. En bieffekt var lavere klimagassutslipp. Nå er det miljø som styrer utviklingen.

Paradoks

The Fjords var første rederiet som bestilt en turistkatamaran for 400 personer som skulle seile på batterier inn og ut Nærøyfjorden, en av de norske fjordene som står på Unescos verdensarvliste. Rederiet ville at gjestene skulle nyte naturen uten støy og utslipp. Hybride Vision of the Fjords ble tatt i bruk i 2016 og etterfulgt av Future of the fjords (2018) og Legacy of the Fjords (2020) som ble helelektrisk og kan gå utslippsfritt mellom Flåm og Gudvangen.

Det er et paradoks at hurtigbåtbyggeren Brødrene Aa er blitt mer kjent for sine saktegående turistbåter enn hurtigbåter. Gimmestad tror imidlertid at framtida ligger i nullutslipps hurtigbåter.

Også her har et privateid rederi tatt det første steget.

– Batteriene blir lettere og mer energitette

Rødne Trafikk var i 2019 først ute med å bestille en hurtiggående katamaran med elektrisk drivlinje. Den er bygget etter High Speed Code og kan gå i 23 knop, men er satt ned til 19,9 knop.

– Om noen år kommer vi til bare å bygge nullutslippsfartøy. Batteriutviklingen går i retning av lettere og mer energitette batterier. Da kan de fleste ruter gå med batterier eller andre nullutslippsløsninger, sier Gimmestad.

Teknisk Ukeblad var på Nor-Shipping 4.-7. april og møtte deler av den maritime og grønne næringen. Dette er en spesialutgave av Teknisk Sett, ledet av Odd Richard Valmot og TUs maritim-journalist og forfatter av boka «Hvor fartøy flyte kan…», Tore Stensvold.

