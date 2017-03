Leter etter havarert Sikorsky S-92 redningshelikopter

Tre besetningsmedlemmer er fortsatt savnet etter at et redningshelikopter fra den irske kystvakten havarerte natt til tirsdag.

Helikopteret er av typen Sikorsky S-92A - som i dag brukes til nesten all offshoretransport i Nordsjøen ettersom Super Puma har flyforbud etter Turøy-ulykken.

Helikopteret forsvant utenfor vestkysten av Irland rundt klokka 01 lokal tid, melder BBC.

Har funnet én av fire

Ett av de fire besetningsmedlemmene er berget, tilstanden skal være kritisk. Det skal også ha blitt funnet vrakdeler fra helikopteret.

Foreløpig er det tynt med fakta rundt ulykken, for eksempel om flygerne sendte nødmeldinger før helikopteret havarte. BBC hevder at det ikke var dårlig vær da ulykken skjedde.

Irish Coast Guard har ansvaret for redningstjenesten i Irland. SAR-tjenesten er privatisert og opereres av CHC med fem Sikorksy S-92A-helikoptre på fire baser.

Helikopteret som har havarert, Rescue 116, kom fra Dublin-basen for å understøtte en redningsaksjon med et helikopter fra Sligo-basen.

Den irske flyhavarikommisjonen (AAIU) melder at de har sendt havariinspektører til Blacksod Bay, men har ikke annet å rapportere foreløpig enn at det fortsatt pågår en redningsaksjon.

Denne delen ble funnet etter ti måneder: Styrker teorien om at girbrudd var årsaken til Turøy-ulykken

Satt på bakken i januar

Etter at de nyeste Super Puma-helikoptrene har hatt flyforbud både på norsk og britisk side etter Turøy-ulykken for snart et år siden, er det i hovedsak S-92A som har dratt lasset, både når det gjelder transport av folk og redningstjeneste for oljebransjen.

Riskoen for driftsforstyrrelser når alle eggene er lagt i samme kurv, kom det en påminnelse på i januar:

Da ble også S-92A satt på bakken midlertidig og det ble altså en bekreftelse på hvor sårbar bransjen er når all offshoretransport skjer med kun én helikoptertype.

Dette skjedde etter at et S-92-helikopter fra CHC mistet kontrollen over halerotoren under landing på West Franklin-plattformen i Skottland 28. desember.

S-92-helikoptrene flyr fortsatt som normalt i Nordsjøen.

Én tidligere dødsulykke

Ledelsen i den irske kystvakten sier at håpet om å finne overlevende etter ulykken er i ferd med å forsvinne.

Tidligere har flytypen vært utsatt for én fatal ulykke. Den skjedde 12. mars 2009 utenfor Newfoundland i Canada og tok livet av 17 av de 18 om bord.

Den kanadiske havarikommisjonen avdekket at ulykken skyldtes knekte titanbolter på oljefilterlokket som igjen førte til lekkasje og havarert hovedgirboks (MGB).

Granskingen viste at motorene stoppet drøyt ti minutter etter at den første indikasjonen på lavt oljetrykk i hovedgirkassa oppsto. Da befant helikopteret seg fortsatt i 500 fots høyde. Girkassa klarte ikke kravet til 30 minutters flygning uten smøring («dry run»).

S-92 har altså en god sikkerhetsstatistikk, men er blitt mye kritisert for et høyt støy- og vibrasjonsnivå.

I mai 2016 passerte den globale S-92-flåten én million flytimer, og det var et norskregistrert helikopter som sto for milepælen. Det er kanskje ikke så rart, ettersom norskregistrerte helikoptre ifølge Sikorsky står for 40 prosent av de akkumulerte timene.

Tredje halerotorulykke

Ulykken i Skottland for under tre måneder siden skyldtes ifølge den britiske flyhavarikommisjonen et fullstendig nedslitt lager på halerotorakslingen («tail rotor pitch change shaft», TRPCS, «double row angular contact bearing»).

Dette nedslitte lageret på halerotorakslingen var den utløsende årsaken til ulykken i jula. Foto: AAIB

Det er minst tre betenkelige aspekter ved ulykken: