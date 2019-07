Letebrønn på grensen til omstridt område: – Kan bli det neste store feltsenteret på norsk sokkel

Om lag 8 kilometer sør for Trænarevet, i det såkalte Nordland V, skal oljeselskapet Wintershall Dea bore det som på flere vis kan være en oppsiktsvekkende brønn: På den ene siden er det store forventninger til brønnen, der analyseselskapet Wood Mackenzie anslår potensielt mellom 500 millioner og én milliard fat utvinnbare oljeekvivalenter.

På den annen side kan brønnen – dersom oljeselskapet treffer blink – føre til ny, opphetet diskusjon om oljevirksomhet i nærheten av Lofoten, også kalt Nordland VI.

– Dette er en av de mest spennende og lovende brønnene på norsk sokkel i år. Et funn her kan være det neste store feltsenteret på norsk sokkel. Denne brønnen lukter det fugl av.

Det sier Kjell Giæver, administrerende direktør i Petro Arctic, leverandørnettverket for petroleumsindustrien i nord.

– Betydelige ringvirkninger

Nettverket har samarbeidsavtaler med oljeselskapene som har felt i drift eller under utvikling i nordlige del av Norskehavet, samt i Barentshavet.

Giæver sier at Toutatis-brønnen er en av få letebrønner i Norge som kan utløse en større «stand alone»-feltutbygging.

– Et stort oljefunn her vil gi betydelig ringvirkninger for hele leverandørindustrien, og vil være en boost for olje- og gassaktiviteten i Nord-Norge, sier han til Teknisk Ukeblad.

Han forteller at base- og industrimiljøet på Helgelandskysten den siste tiden har opplevd en økning i oppdrag, spesielt knyttet til Johan Castberg, Ærfugl, samt andre satellittutbygginger i Norskehavet.

– Vi i Petro Arctic har jobbet for en positiv petroleumsutvikling i nord over 20 år. I denne perioden har vi hatt opp- og nedturer. Det har vært en del av reisen, sier han.

– Kun det sorte gullet som gjenstår

Giæver er helt klar på at dersom det blir gjort et substansielt oljefunn her, vil det bli en ny Lofoten-debatt.

– Et oljefunn i dette området vil sette ny fart i diskusjonen om en mulig fremtidig aktivitet i de midlertidige stengte områdene i Nordland VI, sier han.

– Nå gjenstår det bare å finne det sorte gullet.

– Innenfor streken

Det er ikke alle som er like entusiastiske med tanke på brønnen. Blant annet har deler av miljøbevegelsen varslet motstand.

– Vi er veldig pessimistiske. Vi vil derfor følge saken helt til døra. Området er en del av økosystemet som er knyttet til Lofoten. Det er så nært Lofoten at et utslipp her vil havne i Vestfjordbassenget med katastrofale følger, uttalte Sigurd Enge i Bellona til NTB tidligere i år.

Timmy Hansen, direktør for samfunnskontakt og kommunikasjon i bransjeforeningen Norsk olje og gass, sier til Teknisk Ukeblad at han ikke ønsker å spekulere i hva et eventuelt funn i Toutatis kan ha å si for de omstridte områdene ved Lofoten. Men han mener at brønnen i seg selv er uproblematisk.

– Området er åpnet og konsekvensutredet. Det går en strek et sted, og denne er innenfor, sier Hansen.

Han understreker at de selvsagt har vært positive til konsekvensutredning av Nordland VI.

– Grunnen til det er at vi mener det er riktig. Geologene våre mener det er et geologisk stort potensial i dette området, sier han.