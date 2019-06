Miljøbevegelsen varsler kamp mot tysk prøveboring sør for Lofoten

Miljødirektoratet skal snart avgjøre om et tysk oljeselskap får prøveboring ved Trænarevet sør for Lofoten. Miljøbevegelsen er klar for ny kamp.

Etter at Ap sa nei til oljeutvinning i Lofoten, har Bellona pekt ut Trænarevet i Nordland som det neste stridsområdet, skriver NRK. Området har ikke samme beskyttelse mot oljevirksomhet som Lofoten.

– Nyheten om at man vil tildele leteområder svært opp til Nordland VI-området er alarmerende, sier leder Odd Arne Sandberg i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

Det tyske oljeselskapet Wintershall DEA har søkt om å få bore i Norskehavet utenfor kysten av Nordland, 83 kilometer sør for Røst og 50 kilometer nord for Træna. Miljødirektoratet skal etter planen komme med en avgjørelse i starten av juli.

– Vi er veldig pessimistiske. Vi vil derfor følge denne saken helt til døra. Området er en del av økosystemet som er knyttet til Lofoten. Det er så nært Lofoten at et utslipp herfra vil havne i Vestfjordbassenget med katastrofale følger, sier Sigurd Enge i Bellona.

Kommunikasjonssjef Kjetil Hjertvik i Wintershall sier boreperioden på feltet er planlagt i oktober og vil ta om lag 30 dager. Da er det lite fiskeriaktivitet og heller ikke fisk som gyter, ifølge Hjertvik.