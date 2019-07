Wintershall DEA får tillatelse til bore etter olje noen få kilometer fra Trænarevet

Miljødirektoratet har gitt oljeselskapet DEA Norge (nå Wintershall DEA) tillatelse til å bore brønnen Toutatis i Norskehavet, som ligger like sør for Lofoten, noen få kilometer fra Trænarevet.

Miljøbevegelsen varslet kamp tidligere i sommer, og pekte på området som det neste stridsområdet på norsk sokkel.

Natur og Ungdom reagerer på at oljeselskapet har fått tillatelse til å bore så nært et område med sårbar natur, og vil klage tillatelsen inn til Klima- og miljødepartementet.

– Her må Ola Elvestuen rydde opp, og vise at han står for et oljefritt Lofoten. Skjer det et utslipp her kan oljesølet drifte langt inn på områdene han har fått vernet, sier leder i Natur og Ungdom Gaute Eiterjord i en melding på egne nettsider.

Koraller, fisk og fugl

Området ligger ved inngangen til Vestfjorden med kort avstand til Træna og Røst. Det er et viktig gytefelt for fisk, spesielt for norsk arktisk torsk, det er et viktig hekke-, myte- og overvintringsområde for flere sjøfuglarter, og blokken overlapper med korallområdet Trænarevet.

Trænarevet er et 443 kvadratkilometer stort korallområde på cirka 250 til 400 meters dybde hvor det er dokumentert store rev med dypvannskoraller.

Det er ifølge Miljødirektoratet ingen studier på akutteffekter av oljeeksponering for korallen, men observasjoner fra Macondoulykken i Mexicogulfen viste at en omfattende og langvarig dypvanns utblåsning kan gi alvorlige skader.

DEA har i sin søknad påpekt at det ikke finnes koraller eller andre dårbare habitat eller arter i en 500 meters radius fra brønnen, og ifølge oljeselskapet vil et ukontrollert utslipp av olje fra Toutatis ikke gjøre noen risiko for dypvannskorallene i området.

Starter tidligst i september

Tillatelsen for oljebroing gjelder fra 1. september 2019 og er kun gyldig i mulig boreperiode høsten 2019 og vinteren 2020. På grunn av gyteperioder for fisk og hekkeperioder for fugl får de ikke bore etter 1. mars.

Tidligst forventet oppstart for boringen er 1. september 2019. Varighet for boreoperasjonen er estimert til 30 dager, eller 55 dager dersom de borer et sidesteg.

Miljødirektoratet skriver i sin begrunnelse at boringen har potensielt lave utslippsrater, noe som begrenser miljørisikoen i det miljøsårbare området.

– Gitt disse forutsetningene anser Miljødirektoratet at aktiviteten er planlagt gjennomført på en miljømessig forsvarlig måte med bruk av beste tilgjengelige teknikker.

– Hasardspill

Natur og Ungdom og Bellona skrev i sin høringsuttalelse at det vil være uforsvarlig å tillate oljeboring i dette området på bakgrunn av naturverdiene som står på spill, og manglende beredskap og utslippsimuleringer. Både kontinuerlige utslipp av kjemikalier og eventuelle oljesøl vil kunne gjøre store skader.

– Dette er hasardspill med sårbar natur. Tillatelsen innebærer bruk av giftige kjemikalier, risiko for et akutt utslipp, og bidrar i tillegg til å forverre klimaendringene. Ved å gi DEA denne tillatelsen, motsier Miljødirektoratet sin egen anbefaling fra 2010, da de sterk frarådet oljeboring i området, sier Eiterjord videre.

Han sikter til at Miljødirektoratet i forbindelse med utlysning av blokken sterkt frarådet oljevirksomhet her, blant annet fordi området er viktig for fugl, fisk og koraller.