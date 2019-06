Lekkasje fra høytrykks-tank var årsaken til eksplosjonen

Den foreløpige Gexcon-utredningen viser at ulykken startet med en hydrogenlekkasje fra en høytrykkstank og at en sky av hydrogen tok fyr. Etterforskningen fortsetter for å finne tennkilden og årsaken til lekkasjen.

– Basert på videre undersøkelser kan vi si med sikkerhet at lekkasjen startet i en høytrykks lagringstank. Vi fortsetter undersøkelsene for å forstå mekanismene bak lekkasjen og hva som forårsaket antenningen, sier Geirmund Vislie i Gexcon i en børsmelding.

Sammen med myndighetene foretar Nel og Gexcon en off-site undersøkelse av lagringsmediet, som består av både tanker, komponenter fra tredjeparts-leverandører og forskjellige komponenter designet av Nel.

Det kjøres tester og datasimuleringer for å finne årsaken til lekkasjen og tennkilden.

Lavtrykks-lagringen i stål og kompositt var ikke årsak til verken lekkasjen eller antenningen. Ingen tanker sprakk under eksplosjonen.

– Vi kan nå konkludere med at Nels kjerneteknologier ikke var kilde til lekkasjen. Men vi leter fortsatt etter hva som antente hydrogenet. Vi er takknemlige overfor alle som jobber hardt dag og natt for å avdekke årsaken til ulykken, og er glade for å se god framgang i arbeidet, sier Jon André Løkke, CEO i Nel.

Nel har publisert en spørsmål/svar-side om ulykken ved Kjørbo hydrogenstasjon, som oppdateres når det kommer ny informasjon.

Det var ved 17.30-tiden mandag 10. juni at den kraftige eksplosjonen skjedde ved Uno-X-stasjonen ved Kjørbo i Sandvika. Det skal ha vært en hydrogentank som gikk i luften. Ingen ble skadd i eksplosjonen, som skal ha vært så kraftig at den slo ut på jordskjelvmålere opptil 28 kilometer unna.

Fyllestasjonen (2), hvor bilister står når de fyller hydrogen, er plassert få meter unna Uno-X-anlegget. Høytrykkstanken som eksploderte (5) står inne i anlegget bak brann- og trykksikre vegger. Foto: Nel Hydrogen

Saken blir oppdatert.