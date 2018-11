Statkraft og Sintef Industri ser for seg å bruke overskuddsvindkraft i Finnmark til å produsere hydrogen og deretter ammoniakk som kan fraktes til Svalbard. Der ser de for seg at en brenselscelle skal produsere både strøm (50-55 prosent) og varme (40-45 prosent). Dersom forholdene tilsier det, kan også bruk av stempelmotor eller gassturbiner være aktuelt. – Det skjer mye på cracking av ammoniakk, så vi kan trolig benytte PEM brenselscelle i kraftverket også for ammoniakken i 2025, sier Geir M. Brekke i Statkraft.

(Illustrasjon: Kjersti Magnussen, TU)