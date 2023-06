I løpet av høsten skal alle de 11 flytende vindturbinene i Tampen-området i Nordsjøen levere strøm til tre olje- og gassinstallasjoner på Gullfaks-feltet og to på Snorre-feltet. Planen er at 35 prosent av det elektriske kraftbehovet på disse fem installasjonene skal dekkes med strøm fra vindturbiner. De samlede utslippene av CO 2 fra Gullfaks og Snorre er beregnet til ca. 1,2 millioner tonn årlig og kan ved hjelp av Hywind Tampen reduseres med nær 200.000 tonn.