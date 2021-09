Lager verdens grønneste aluminium, men den skal blir enda grønnere

Konserndirektør i Hydro, Hilde Merete Aasheim er naturlig nok opptatt av produksjon av lavkarbon aluminium. Ingen leverer det viktige grønne metallet med så lite karbonutslipp som de. De klarer seg med et utslipp på 4 kilo CO 2 for hver kilo aluminium de framstiller, og det inkluderer også gruvedriften og transporten. Til sammenlikning slipper kinesiskprodusert aluminium 20 kilo.

Men Hydro har ikke tenkt å hvile på laurbærene selv om de er aldri så grønne. De skal blir enda grønnere. Målet er å kutte utslippene med 30 prosent, men de skal ikke stoppe der heller. Når de er ferdig med prosjektene i bauxittgruven i Brazil skal de være nede på 2 kilo per kg aluminium.

Vil utvikle ny fornybar energi

Men Hydro vil også ha en aktiv rolle for å utvikle ny fornybar energi. De tror det er viktig for at vi skal nå målene for det grønne skiftet, ifølge Aasheim.

– Skal vi det må vi også være villige til å ta i bruk den ressursen som vinden er. Også den vi har på land. Men vi må gjøre det på en måte som gir tilbake til lokalsamfunnet. Her har vi ikke vært flinke til nå, slik vi var da vi bygget ut vannkraften.

Aasheim mener også at vi må bli mye flinkere til å peke på sammenhengen mellom tilgangen på kraft og industriutvikling og arbeidsplasser.

Hun peker på at den nye potensielt store batteriindustrien som nå vokser fram i Norge kan få problemer med Brexit-avtalen. Det kan bli 10 prosent toll på batterier som produseres i Norge når elbiler som lages i EU skal eksporteres til Storbritannia. Det må politikerne jobbe med ellers er det ikke sikkert at Hydro, Equinor og Panasonics batterifabrikk kan plasseres i Norge.

Teknisk Sett: Moberg & Valmot

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

Normalt publiseres Teknisk sett hver torsdag ettermiddag.

Elbil – Teknisk sett

TU har også startet podkast om elbiler. Elbil – Teknisk sett vil vanligvis publiseres hver tirsdag ettermiddag, og er tilgjengelig både som rent lydopptak og med video på TU.no.

Her finner du Elbil – Teknisk sett: Apple Podcasts | Spotify | Video | RSS-feed