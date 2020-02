Lad elbilen på motorveien i 130 km/t – og seks andre ladeteknikker

Hvor stor tank har du i bilen din? Det spørsmålet kan ikke de fleste fossilbileiere svaret på. Grunnen er at en velfungerende infrastruktur av bensinstasjoner i kombinasjon med en passe stor tank og tilstrekkelig effektiv motor har visket ut uroen for drivstoffmangel.

Men for elbiler er det annerledes.

Slik det er i dag er lade-infrastrukturen mangelfull, og elbilmarkedet relativt umodent. Som eier av en batteribil behøver man i mange tilfeller å kunne lade hjemme for at det skal kunne fungere. Men mange har ikke den muligheten. Så hvordan skal man da klare å få elektriske kjøretøy til å bli fullgode alternativer til biler med forbrenningsmotor?

Her kommer det europeiske prosjektet Incit-EV inn. Bak står Renault-konsernet sammen med 32 samarbeidspartnere i Europa.

Hensikten er å forbedre brukeropplevelsen for elbilister, samt å finne løsninger for å oppfylle de fleste av behovene som markedet kan komme til å få.

Kontaktløs ladning i 130 km/t

Prosjektet startet opp nå i januar og pågår i 48 måneder, hvor den første analyseperioden pågår fram til april 2020. I fase to initieres syv ulike demonstrasjonsprosjekter, og mot slutten av perioden er tanken at de teknikkløsningene som kan skaleres opp med tilfredsstillende resultat, skal lanseres bredt.

Så hvilke teknikker kommer til å bli testet? Induksjonsladning – både stasjonær og dynamisk – samt toveis ladning. I tillegg skal de også teste en løsning med høyspenningsladning.

I Paris skal konsernet teste hvor dynamisk ladning kan skje, i to separate prosjekter.

Det første handler om induktiv ladning hvor to prototypbiler, en personbil og en kassebil, utstyres for å kunne gjøre dette. En viktig del av prosjektet handler om å se hvor en el-vei kan integreres med strømnettet, men også hvordan aksepten for denne typen av ladning er – og verdien av den.

Et tredje prosjekt, som foregår i Versailles, handler om å kunne lade kjøretøy i motorveishastighet. Tanken er at man skal lage en testbane hvor biler kan rulle i 130 km/t og få kontaktløs ladning.

I Amsterdam og Utrecht er det toveis ladning som gjelder. Der blir fokus på å få til et system hvor bilpoolsbiler brukes i en V2G-løsning (vehicle-to-grid). Hensikten er at teknikken skal kunne lede til et system for smart energibruk.

Også i Zaragoza skal det kjøres et prosjekt for toveis ladning. Her dreier det seg om lavspenning som også involverer tohjulinger. Ved byens flyplass samt sentralstasjon startes også forsøk med dynamisk lading i taxifiler.

I tillegg til disse skal det bygges et høyspenningssystem i utkanten av Tallin. I en av Torinos forsteder skal en ladesentral testes på parkeringsplasser for bilpooler.

Denne artikkelen ble først publisert på Nyteknik.