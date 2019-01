La ut hurtigruteskip for salg til 175 millioner kroner

Torsdag lå Hurtigrutens MS Vesterålen ute for salg på nettsiden Global Ferry & Cruise Shipbrokers, skriver NRK.

Global Ferry & Cruise Shipbrokers opplyser på nettsiden sin at de er et meglerforetak som har spesialisert seg på kjøp, salg og chartring av ferger og cruiseskip. Og MS Vesterålen var et av skipene i oversikten over fartøyer selskapet formidlet salg av.

Salgsprisen i annonsen var satt til 18 millioner euro, noe som tilsvarer om lag 175 millioner kroner.

Hurtigruten avviser imidlertid at skipet skal selges.

– Dette er helt ukjent for oss i Hurtigruten, og ikke noe vi står bak, sier pressekontakt Øystein Knoph til NRK.

Se video: Her sjøsetter Hurtigruten sitt andre hybriddrevne ekspedisjonscruiseskip

Tror skipsmeglerne bare tok en sjanse

Få minutter etter at NRK ringte nummeret som sto oppført i salgsannonsen, ble den fjernet.

Alle skipene som er til salgs på nettsiden står oppført med Hamburg som lokasjon. Det samme gjaldt for MS Vesterålen, selv om det i virkeligheten befant seg utenfor fiskeværet Kjøllefjord i Finnmark.

Daglig leder Morten Larsos i Norsk Megling & Auksjon AS, som også driver med kjøp og salg av båter og skip, sier til NRK at han ikke tror dette dreier seg om et svindelforsøk. Han antyder at meglerselskapet kan ha vært for hissige på grøten, og tatt for gitt at skipet vil komme for salg når nye hurtigruteskip skal være i drift fra 2021.

– Her har man egentlig bare tatt en sjanse, uttaler Larsos.

Vil ikke bruke skipstunnel: Men her slet de ved Stad

Får konkurranse

I dag har Hurtigruten 15 skip i flåten. De tre siste er hybriddrevne ekspedisjonsskip fra Kleven Verft i Ulsteinvik. To av disse - MS Fritjof Nansen og MS Roald Amundsen - er sjøsatt.

I mars i fjor ble det klart at selskapet får konkurranse på kystruten. Hurtigruten AS har i dag 11 skip som trafikkerer hver av de 34 havnene mellom Bergen og Kirkenes daglig.

Fra 2021 vil de operere syv skip, mens Havila får fire. Hurtigruten bygger om alle de syv skipene for LNG-drift for å nå utslipps og miljøkrav.

Hurtigruteskipene frakter nesten 300.000 lokalreisende og rundt 80.000 godsforsendelser i Nord-Norge.