3. januar i fjor omkom en 30 år gammel kvinne etter at bilen hun satt i, kolliderte med en lastebil i Harstad.

I en ny rapport konkluderer Statens havarikommisjon med at det er behov for bedre føreropplæring for tunge kjøretøy på vinterføre.

Krever bedre kunnskap

Ulykken skjedde da lastebilen fikk skrens i en høyresving og kolliderte med en personbil. Bakre del av lastebilen kom da over i motgående kjørefelt slik at lastebilens plan og skap trengte inn i personbilens kupé.

På tidspunktet for ulykken var det mørkt, det snødde og veien var dekket med snøslaps, med unntak av i kjøresporene.

Føreren av lastebilen var lærling i en transportbedrift og hadde hatt lastebillappen i rundt to år da ulykken skjedde.

«Undersøkelsen har vist viktigheten av tilpasset kjøreatferd og hastighet på vinterføre. Statens havarikommisjon mener at førerens hastighetsvalg, plassering i veibanen og bruk av lastebilens ulike bremsesystemer, i kombinasjon med vei- og føreforhold, medvirket til at ulykken inntraff», skriver kommisjonen.

Revidert læreplan

Derfor ber de nå om nye tiltak i føreropplæringen for tunge kjøretøy.

«Undervisningen for tunge kjøretøy, som utøver en stor fare for andre trafikanter, bør blant annet inneholde kjøring på sporete veibane, plassering i veibanen og bruk av ulike typer tilleggsbrems», skriver de i rapporten.

De tilrår derfor Statens vegvesen å revidere læreplanen for førerkortklasse C, slik at sikker kjøring på vinterføre vektlegges i større grad.