Krever millioner etter en rekke branner i norske varmtvannsberedere. Møter italiensk elektrofirma i retten

Om snaue to uker møter det italienske elektrofirmaet Min-Tec Industriale i Oslo tingrett.

Bakgrunnen er at en rekke varmtvannsberedere fra norske OSO Hotwater har tatt fyr og gjort skader for flere millioner kroner.

OSO og deres forsikringsselskap Gjensidige hevder at det italienske firmaet som leverte tilførselsledningene til berederene er ansvarlig. De krever at Min-Tec betaler forsikringsselskapet inntil 28 millioner kroner etter brannene.

De krever også at det italienske firmaet betaler OSO 3,5 millioner kroner for utgifter til den gigantiske tilbakekallingsaksjonen de har gjennomført.

Partene er fullstendig uenige i den tekniske årsaken til brannene.

Har kostet liv

Brannene i OSOs Super S-beredere har kostet liv og ført til store materielle skader.

Blant annet omkom en eldre kvinne i Harstad i 2016, etter at en OSO-bereder tok fyr.

Brannene har ført til en av de største tilbakekallingsaksjonene i Norge. Selskapet har annonsert i alle landets aviser to ganger og i flere fagblad. I tillegg sendte de ut en generell advarsel til alle landets husstander i 2016, der de advarte mot feilen.

Gjensidige, som har ansvarsforsikret OSO, har fått 74 krav etter branner i OSOs varmtvannsberedere. Den totale kostnaden er anslått til over 37 millioner kroner.

Teknisk Ukeblad omtalte i fjor at et forsikringsselskap krevde nær 15 millioner kroner i erstatning etter at en bygård i Trondheim brant på grunn av varmgang i en Super S-bereder. Den saken endte med forlik.

OSO og Gjensidige krever nå også at det blir slått fast at det italienske selskapet er ansvarlig for ytterligere utbetalinger, som ikke er dekket av forsikringssummen på 30 millioner kroner.

Retten skal i første omgang ta stilling til hvorvidt Min-Tec er erstatningsansvarlig. Behandlingen av hvor mye de eventuelt må betale kommer senere.

«En rekke graverende avvik»

Min-Tec Industriale leverte tilførselsledningen til berederene. OSO og Gjensidige mener denne er årsaken til brannene, og de saksøkte leverandøren i november 2017.

«rotårsaken til skadene har vært ukontrollert variasjon i produksjonsprosessen for 'krymping' eller 'pressing' av kobberlederne til terminalene hos Min-Tec», skriver de til retten i sluttinnlegget.

«Nærmere undersøkelser har avdekket at kontakter fra Min-Tec lider av en rekke graverende avvik», heter det videre.

De peker på en rekke avvik fra gjeldende standarder, produktdatablader og den italienske produsentens egne kvalitetsmanualer.

«Kvalitetsavvikene har forårsaket betydelig redusert ledningsevne med tilhørende risiko for serielysbue, som er identifisert som brannårsak i de fleste av brannene saken gjelder», skriver de videre.

De mener det blant annet var uaktsomt av Min-Tec ikke å teste og sertifisere kontaktene før de ble levert til OSO.

Skylder på dårlig sammenkobling

Min-Tec mener på sin side at de må frifinnes. De er uenige i at det var en produksjonsfeil hos dem.

– Min-Tec mener at den dominerende årsaken til varmgang og branner er at kontaktene Min-tec har produsert i en del tilfeller ikke er blitt koblet sammen riktig, uttaler selskapets prosessfullmektig Håkon Bleken i advokatfirmaet Haavind.

– Dette igjen skyldes trolig at OSO ikke har foretatt sammenkoblingen som en del av produksjonsprosessen, men har levert varmtvannsbeholdere med løs ledning. Min-tec er derfor ikke ansvarlig for skadene etter produktansvarsloven, fortsetter han.

Advokaten går ytterligere i detalj i sluttinnlegget som nylig ble sendt retten.

«I en rekke av skadetilfellene er det ikke klart om årsaken til brannen ligger i apparatkontaktene. I de tilfellene hvor det synes klart at årsaken ligger i apparatkontaktene, mener Mintec at det mest sannsynlig dreier seg

om ufullstendig sammenkobling av kontaktene slik at økt motstand i flatstiftene over tid førte til for høy temperatur og etter hvert svekkelse i krympingen i de tilfeller hvor lysbuen er oppstått i krympingspunktet», skriver han til retten.

Er sikre på saken

OSO-eier Sigurd Braathen var daglig leder for selskapet gjennom perioden med tilbakekallingene. Han forteller at Gjensidige anla søksmålet mot den italienske underleverandøren, og at OSO har valgt å tre inn i rollen som medsaksøker.

– Dette har sin bakgrunn i at vi prinsipielt er enige med Gjensidiges analyser og vurderinger av hvor ansvaret for feilen hører hjemme, skriver han i en epost og henviser til Gjensidige forsikring for ytterligere informasjon om saken.

Gjensidige avviser at brannene skyldes forhold hos OSO.

– Det har ikke vært noen svikt i produksjonen hos OSO som har forårsaket brannene. Problemet ligger hos Min-Tec, som har produsert strømtilførselskabelen for OSO, sier Harald Holm Glad, som er advokat hos Gjensidige.

De har hentet inn teknisk bistand fra blant annet KIWA Inspecta i saken.

– Vi har gjort grundige analyser med eksterne eksperter som støtter vårt syn på det som har skjedd, forteller Gjensidige-advokaten.

– Vi er så sikre på dette at vi ikke helt skjønner at det blir en rettssak, sier han.

– Vi er opptatt av at ansvaret skal plasseres når produkter er farlige for liv og eiendom, sier Gjensidige-advokaten om bakgrunnen for søksmålet.

Saken starter 22. oktober i Oslo tingrett og det er satt av fem dager. I første omgang skal retten behandle hvorvidt det er ansvarsgrunnlag i saken.