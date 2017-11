Hemmelig forlik etter berederbrann: Hevdet selskapet bak var mest opptatt av begrense eget tap

Natt til lørdag 8. november 2014 brant en bygård sentralt i Trondheim. Årsaken viste seg å være varmgang i en varmtvannsbereder fra norske OSO Hotwater. Dette hadde OSO advart mot året før, men Tryg Forsikring mente dette ikke var nok.

Tryg Forsikring krevde nær 15 millioner kroner i erstatning fra OSO Hotwater og bedriftens forsikringsselskap Gjensidige etter brannen.

Partene skulle etter planen møtes i retten om knapt to uker, men nå har de røkt fredspipe.

– Saken er forlikt, men jeg kan ikke si noe om innholdet i forliket, sier advokat Runar Hansen i DLA Piper, som representerer OSO i saken.

Berederen i Trondheim var av typen Super S.

OSO oppdaget at det er fare for overoppheting og brann i den elektriske tilkoblingen på flere av disse berederne produsert mellom 2009 og til 2011.

Brannfarlige beredere Her kan du sjekke din bereder.

OSO advarte mot feilen både i 2013 og i 2016. Fortsatt skal det befinne seg flere beredere med den brannfarlige komponenten i norske hjem.

Flere berederbranner er blitt omtalt i mediene, senest etter to branner i Alta.

– Kunne vært forhindret

Én av påstandene som verserte i tvisten etter Trondheims-brannen, var at OSO hadde gjort for lite og handlet for sent for å redusere risikoen for brann, etter at de ble klar over at berederne kunne være brannfarlige.

Tryg Forsikring hevdet at brannen i Trondheim kunne vært forhindret «ved raskere og mer adekvate handlinger fra OSOs side».

«Sakens dokumenter gir inntrykk av at OSO var mer opptatt av å begrense sitt tap og nedtone brannrisikoen enn å forhindre branntilfeller», påstod Tryg Forsikring i sluttinnlegget som nylig ble sendt retten.

Både OSO og forsikringsselskapet deres tok sterk avstand fra denne påstanden.

– Tok umiddelbar affære

OSOs prosessfullmektig mener selskapet har håndtert situasjonen med Super S-berederne forbilledlig.

– OSO tok umiddelbar affære da brannfaren ble kjent. Meg bekjent er det ingen norske tilbakekallinger hvor det er gjort så mye som det OSO har gjort, sier advokat Runar Hansen.

Han sikter blant til at selskapet har annonsert i alle landets aviser to ganger og i flere fagblad.

– OSO har gjort alt de skulle, så fort de skulle, sier han.

Forsikringsselskapet er også fornøyd med hvordan OSO har løst situasjonen.

– Som OSOs forsikringsselskap mener vi at de har håndtert denne saken forbilledlig, sier Harald Holm Glad, advokat i Gjensidige.

Saksøkeren Tryg Forsikring har vist til OSO for kommentarer.

Les også: Nå er det ikke lenger mulig forsikre seg mot tap av inntekt om du mister jobben

Feil fra Italia

Feilen stammet fra produksjon hos OSOs underleverandør Min-Tec Industriale i Italia. De leverte tilførselsledningen til berederen.

Tryg Forsikring påstod overfor retten at OSO heftet for feilen gjort av det italienske selskapet.

De påstod også at OSO hadde godkjent en endring i produksjonen hos Min-Tec, som innebar økt brannrisiko.

Både OSO og Gjensidige var uenige i dette.

«Det er verken grunnlag for å hevde at OSO på noe vis har godkjent at delen levert Min-Tec hadde sikkerhetsmangel eller at OSO svarer for uaktsomhet hos Min-Tec», skrev Gjensidige til retten.