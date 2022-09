Krav om nullutslipp for tunge varebiler fra nyttår: Det samme bør gjelde for bybusser, mener Zero

Allerede fra nyttår vil samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) ha krav om nullutslipp for samtlige tunge varebiler som anskaffes av det offentlige.

Nullutslippskjøretøy defineres vanligvis som el- eller hydrogenkjøretøy, men dette er ikke presisert i meldingen fra Samferdselsdepartementet. TU har bedt om en presisering fra departementet.

Bakgrunnen for kravet er blant annet klimamålene fra Paris-avtalen, uttaler Nygård i meldingen.

– Noe av det vi må gjøre, er i større grad å gå over til nullutslippskjøretøy der det er mulig. Her må offentlig sektor gå foran, uttaler han.

Inkluderer varebiler med inntil 3,5 tonn totalvekt

Regjeringen har innført flere krav til nullutslipp for kjøretøy ved offentlige anskaffelser. Så langt har disse kravene vært gjeldende:

Alle personbiler fra 2022

Lette varebiler fra 2023

Bybusser fra 2025

Nå blir det altså krav om nullutslipp også for tunge varebiler fra 2023.

Departementet definerer i denne sammenhengen tunge varebiler som varebiler med en egenvekt på over 1785 kilo, men under 3,5 tonn i tillatt totalvekt.

De fleste varebiler som selges i Norge, er i den tunge kategorien.

– Ingen tekniske hindringer for tunge elvarebiler

– Kjempepositivt, sier Ingvild Kilen Rørholt, fagansvarlig for transport i miljøstiftelsen Zero, om nullutslippskravet.

– Det var akkurat det vi spilte inn til departementet.

Det er ingen tekniske hindringer i veien for at man kan kjøpe inn og drifte tunge, elektriske varebiler fra nyttår, forteller Rørholt. Hydrogendrivlinje er mer aktuelt for større kjøretøy.

– Jeg regner med at de har et midlertidig unntak for tunge varebiler med firehjulstrekk, men de el-modellene kommer uansett til å komme i løpet av 2023.

Vil innføre krav om nullutslippsbusser nå – ikke i 2025

Av samme grunn mener Rørholt at krav om innkjøp av nullutslippsbusser også burde kunne innføres nå, i stedet for å vente til 2025. Hun presiserer at kravet i så fall bør gjelde for bybusser.

Regjeringen kan også innføre krav til nullutslippssteknologi for lastebiler fra nyttår, men med enkelte unntak, ifølge Rørholt.

– Det kan la seg gjøre så lenge man har nødvendige, men ikke romslige unntak der det virkelig er behov for det.

Et godt eksempel på sistnevnte er utrykningskjøretøy, sier hun.

Kan kutte 43.000 tonn CO 2 fram mot 2030

– Transportsektoren står for om lag en tredjedel av Norges klimagassutslipp og om lag 60 prosent av de ikke-kvotepliktige utslippene. Det må vi ta på alvor, sier Nygård i meldingen fra departementet.

De nye kravene antas å føre til et utslippskutt på rundt 43.000 tonn CO 2 -ekvivalenter i perioden 2023-2030, ifølge departementet.

Av de 8,4 millionene tonn CO 2 -ekvivalentene som veitrafikken ifølge Miljødepartementet slapp ut i 2021, sto varebiler for 1,4 millioner tonn.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet sender Statens vegvesen i dag forslagene til endringer i forskrift om energi- og miljøkrav ved offentlig anskaffelse av kjøretøy til veitransport på høring.