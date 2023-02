Fredag 12.03 ble politiet varslet om at en lastebil med kran hadde kollidert med en gangbro på E16 mellom Skui og Sollihøgda i Bærum kommune. Siden har E16 vært stengt i begge retninger.

– Det vil trolig ta cirka fire timer til før veien kan åpnes, og dette er et usikkert estimat, sa Arne Nyhus i Statens vegvesen til Budstikka rett før klokken 16.30.

Måtte grave fram strømkabel

Da TU var på stedet i 15-tiden, ble det brukt gravemaskin til å lokalisere en strømkabel som gikk i bakken langs veien. Broen hadde nemlig falt ned og lå med ene enden bare få centimeter fra strømkabelen. Det nedrevne broelementet kunne ikke løftes før denne var lokalisert.

I 18-tiden melder Budstikka om at en mobilkran har løftet broelementet av lastebilen. Nå venter man på en lastebil som skal frakte det vekk.

Da TU var på stedet, var kranen på lastebilen fjernet. Foto: Mona Strande

Bekrefter at kranen veltet broen

Vegvesenet bekrefter til TU at det var kranen på lastebilen som bidro til å rive ned brua.

De forteller også at kranbilen er tilknyttet den nærliggende motorveiutbyggingen E16 Sandvika-Skaret.

– En kran på en lastebil har tatt opp i brua, og brua har sklidd av. Kranbilen har vært i arbeid på E16, men hadde avsluttet sitt arbeid og var på retur, skriver prosjektleder May Bente Hiim Sindre fra Statens vegvesen i en e-post.

Prosjektlederen besvarer ikke TUs spørsmål om hvorvidt lastebilsjåføren kan ha glemt å ta ned kranen.

Hiim Sindre kan imidlertid fortelle at prosjektet ikke har noen aktiviteter i direkte nærhet av ulykkesområdet, og at ulykken heller ikke vil få noen konsekvenser for fremdriften på prosjektet.