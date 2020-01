Kraftkabelen til Skottland kan bli skrinlagt: Flertallet røk med regjeringsbruddet

Rødt vil samle hele opposisjonen og stemme ned det omstridte kabelprosjektet til Skottland etter at Frp gikk ut av regjering. Regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF har bare 61 av 169 mandater på Stortinget.

Sp har allerede fremmet et forslag i Stortinget om å stanse planene, men Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil ha en avklaring så raskt som mulig. Derfor tok han kontakt med Ap og Frp tirsdag i et forsøk på å samle opposisjonen om en felles kurs.

– Etter Frps uttreden av regjering tyder mye på at det ikke lenger finnes noe stortingsflertall som støtter byggingen av strømkabelen NorthConnect, sier Moxnes.

Det var Nationen som omtalte saken først.

Ap vil ikke ha strømkabelen

Ap-leder Jonas Gahr Støre går nå ut og sier nei til strømkabelen. I samme slengen varsler han at Ap vil fremme et forslag for Stortinget.

– Vi finner det nødvendig å fremme et forslag for Stortinget når den parlamentariske situasjonen nå er ny, for å forsikre oss om at regjeringen ikke gir grønt lys for å bygge NorthConnect, sier Støre til VG.

Også Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi har uttalt seg kritisk om kabelutbyggingen i en kronikk i VG før jul:

«Vi skal ikke sponse Europa med billig kraft. Når selskapet NorthConnect nå har søkt konsesjon om å selge billig norsk kraft til Europa, er det norske strømkunder som blir sittende igjen med regningen. Det er en dårlig løsning», skrev han.

Samfunnsøkonomisk lønnsom

Det er kraftprodusentene E-CO Energi, Vattenfall, Agder Energi og Lyse Produksjon som har gått sammen og etablert prosjektselskapet NorthConnect. Planen er å selge norsk strøm til utlandet.

Ifølge en rapport fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som TU tidligere har omtalt, vil kabelen gi et samfunnsøkonomisk overskudd, men gi høyere nettleie og høyere strømpriser med rundt 1–3 øre per kilowattime.

NorthConnect-kabelen ligger for tiden til konsesjonsbehandling i Olje- og energidepartementet.