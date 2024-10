Bybanen i Bergen er enda et skritt nærmere Åsane

Et forslag fra Ap, SV, MDG og Venstre fikk til slutt støtte fra 14 av 17 representanter da saken ble votert over i fylkesutvalget i Vestland på onsdag. I bystyret er et flertall med Høyre i spissen enige om en avtale som ble gjort kjent tirsdag.

Det er noen forskjeller på de to alternativene, men begge innebærer planlegging av en sløyfe rundt Rådhuset, tunnel fra Bergen katedralskole, underjordisk stopp i området rundt Sverresborg og dagløsning i Sjøgaten i Sandviken, skriver Bergens Tidende.

Fylkesdirektør Rune Haugsdal erkjenner uenigheten mellom flertallet i bystyret og fylkestinget, men mener den ikke er så stor at det truer det videre arbeidet.

Han peker på at både Bergen og Vestland er enige om å bygge bybane til Åsane – med en tunnelløsning. Videre mener han at alle parter er enige om å starte reguleringsarbeidet for tunnelløsningen, og at en skal planlegge og prosjektere parallelt mens en regulerer tunnelløsningen. Det betyr fortgang i arbeidet.

– Det er vi enige om, og det er kjernen i kompromissforslaget, sier Haugsdal til BT.

Fortsatt er det uvisst hvor dyr og teknisk vanskelig en tunnel kan bli og hvordan det hele skal finansieres.