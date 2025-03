– Norsk tilstedeværelse og aktivitet på Svalbard er viktig i den ustabile verdenssituasjonen vi er i, sier parlamentarisk nestleder Geir Pollestad i Senterpartiet til NTB.

Andelen nordmenn på Svalbard er synkende, og Pollestad mener at en avvikling av gruvedriften vil føre til at den nærmer seg 50 prosent.

– Selv om det ikke er tvil om norsk suverenitet over Svalbard – helt uavhengig av kulldrift – er tidspunktet feil for å avvikle en over hundre år lang næringsvirksomhet, sier Pollestad.

Trenger kull til stålproduksjon

Sp-toppen viser også til at stålindustrien i verden trenger kull.

– En handelskrig kan gjøre dette enda viktigere. Derfor må gruvedriften på Svalbard fortsette, sier Pollestad.

Norge har drevet kullgruver på Svalbard siden 1916. Et uttalt mål med gruvedriften har vært å bidra til Norges suverenitetshevdelse.

Nå er det kun Gruve 7 igjen, og den begynner uansett snart å gå tom. Men det er mer kull å ta av andre steder rundt Longyearbyen.

– Gruve 7 nærmer seg å være tom. Alle ressurser i denne må tømmes. Tiden dette tar, må brukes til å vurdere om det skal etableres en ny gruve. Vi mener Høyre og Ap må foreta en fornyet vurdering av sine standpunkter. Vi må se på alle vedtak i lys av den utviklingen som har vært i verdenspolitikken bare de siste ukene, sier Pollestad.

Forslag på Høyre-landsmøtet

Han henvender seg spesielt til Høyre, som er samlet til landsmøte på Gardermoen denne helgen.

I forbindelse med landsmøtet har Buskerud Høyre foreslått å forsterke all norsk aktivitet på Svalbard, herunder også gruvedrift. Forslaget er anbefalt avvist av redaksjonskomiteen.

I tillegg til Senterpartiet er Frp tilhenger av å forlenge gruvedriften på Svalbard. Dersom enten Arbeiderpartiet eller Høyre snur i saken, kan det være flertall på Stortinget for å fortsette.

Snudde sist

Opprinnelig skulle Gruve 7 stenges høsten 2023 i forbindelse med at det norske kullkraftverket i Longyearbyen ble lagt ned og erstattet med dieseldrift.

Men regjeringen – som Senterpartiet den gang satt i – valgte å ombestemme seg. Begrunnelsen til regjeringen var da at europeiske stålprodusenter var helt avhengig av kull til industriproduksjon.

– Det er krig og stor usikkerhet om tilgangen på kritiske råvarer. Det gjelder også stålproduksjonen i Europa, som vi er helt avhengige av. Norge må ta sin del av ansvaret for forsyningssikkerheten for råvarer, sa daværende næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).