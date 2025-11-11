Riksrevisjonen: Trippelsmell for norsk økonomi

Statens utgifter kommer til å vokse med sju milliarder kroner i gjennomsnitt hvert år fram til 2060, ifølge perspektivmeldingen fra 2024.

– Jeg er usikker på om det norske folk er klar over hva dette faktisk betyr, altså hvor mye samfunnet må omstille seg og hvor harde prioriteringer politikerne må gjøre fremover, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i en pressemelding.

Blitt avhengige av oljefondet

Samtidig har den norske velferdsstaten blitt langt mer avhengig av oljefondet enn forventet. Midler fra oljefondet finansierte over en femdel av statsregnskapet i 2024, og det har vært mulig fordi oljefondet har vokst langt fortere enn ventet.

Men det skaper sårbarheter, for oljefondet er veldig eksponert for svingninger i verdens aksjemarkeder.

I tillegg frykter Riksrevisjonen at perspektivmeldingen er for optimistisk. Den forutsetter nemlig moderate endringer i standarden på offentlige tjenester og antall arbeidsføre, og samtidig positiv produktivitetsvekst.

– Det er helt avgjørende at politikerne tar denne usikkerheten på alvor og ikke fører en for optimistisk eller kortsiktig politikk, sier Schjøtt-Pedersen.

Første gang

Det er helt nytt at Riksrevisjonen lager en økonomisk analyse. I pressemeldingen påpeker de at deres oppgave først og fremst er å kontrollere at staten bruker penger slik Stortinget har bestemt, men også å bidra til forståelse.

– Derfor legger vi i år – for første gang – fram våre vurderinger av analyser som er gjort av Norges finanspolitiske bærekraft, altså hvordan statens pengebruk henger sammen med hva vi faktisk har råd til – både nå og i framtiden, sier Schjøtt-Pedersen.

Han understreker samtidig at Riksrevisjonen ikke peker på politiske løsninger.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Skal du pusse opp huset? Denne podkasten lærer deg om energieffektivisering