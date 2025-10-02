Oslo dropper T-baner fra FN-svartelistet selskap – oljefondet er fortsatt deleier

Årsaken til CAFs svartelisting er selskapets langsiktige kontrakt med Israel om trikkelinjer som binder israelske bosetninger på ulovlig okkupert palestinsk land sammen med Vest-Jerusalem, skriver FriFagbevegelse.

Som følge av FNs avgjørelse dropper Oslo kommune kjøp av sju nye T-banevogner fra CAF.

– Oslo kommune skal være en ansvarlig innkjøper, som ikke handler med leverandører som medvirker til ulovlig okkupasjon, sier miljø- og samferdselsbyråd Marit Vea (V).

– Bør følge etter

Oljefondet eier fortsatt aksjer i CAF verdt 12 millioner kroner per juni i år. Fondet har vært medeier i selskapet siden 2007.

LO er tydelig på at FNs avgjørelse må få konsekvenser.

– Når FN har svartelistet CAF, bør Etikkrådet og oljefondet selvfølgelig følge etter. Norske sparepenger skal ikke brukes på folkerettsbrudd, sier leder Liv Tørres for internasjonal avdeling i LO.

Oljefondet svarer at de gjør egne risikovurderinger av selskapene og deler all relevant informasjon med Etikkrådet.

– Vi følger med på flere screeninglister, inkludert FN-listen som nå er oppdatert, sier kommunikasjonsrådgiver Une Solheim.

Hun legger til at de ikke kan kommentere løpende kjøp og salg av selskaper.