Oslo dropper T-baner fra FN-svartelistet selskap – oljefondet er fortsatt deleier

Det spanske selskapet CAF er svartelistet av FN, men oljefondet er fortsatt medeier. LO mener FNs avgjørelse må få konsekvenser for oljefondet.

Den israelske bosetningen Bruchin regnes som ulovlig etter folkeretten, da den er på den okkuperte Vestbredden. Ved siden av ligger den palestinske landsbyen Bruqin.
Den israelske bosetningen Bruchin regnes som ulovlig etter folkeretten, da den er på den okkuperte Vestbredden. Ved siden av ligger den palestinske landsbyen Bruqin. Foto: Nasser Nasser / AP / NTB
NTB
2. okt. 2025 - 07:38

Årsaken til CAFs svartelisting er selskapets langsiktige kontrakt med Israel om trikkelinjer som binder israelske bosetninger på ulovlig okkupert palestinsk land sammen med Vest-Jerusalem, skriver FriFagbevegelse.

Som følge av FNs avgjørelse dropper Oslo kommune kjøp av sju nye T-banevogner fra CAF.

– Oslo kommune skal være en ansvarlig innkjøper, som ikke handler med leverandører som medvirker til ulovlig okkupasjon, sier miljø- og samferdselsbyråd Marit Vea (V).

– Bør følge etter

Oljefondet eier fortsatt aksjer i CAF verdt 12 millioner kroner per juni i år. Fondet har vært medeier i selskapet siden 2007.

LO er tydelig på at FNs avgjørelse må få konsekvenser.

– Når FN har svartelistet CAF, bør Etikkrådet og oljefondet selvfølgelig følge etter. Norske sparepenger skal ikke brukes på folkerettsbrudd, sier leder Liv Tørres for internasjonal avdeling i LO.

Oljefondet svarer at de gjør egne risikovurderinger av selskapene og deler all relevant informasjon med Etikkrådet.

– Vi følger med på flere screeninglister, inkludert FN-listen som nå er oppdatert, sier kommunikasjonsrådgiver Une Solheim.

Hun legger til at de ikke kan kommentere løpende kjøp og salg av selskaper.

Venstres nestleder Sveinung Rotevatn legger til grunn at selskapet Elbit er involvert i Israels ulovlige anneksjon av palestinske områder. Her før partiets landsmøte i vår.
israelSamferdselt-bane
