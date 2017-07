Kraftig resultatfremgang for Statoil – hjulpet av høyere oljepriser

Driftsresultatet for Statoil for andre kvartal i år var på 3,02 milliarder dollar, en økning fra 913 millioner dollar fra samme periode i 2016.

Driftsresultatet er mye bedre enn spådd av analytikere, som på forhånd hadde spådd et justert driftsresultat etter skatt på 2,93 milliarder dollar.

De tre første kvartalene i fjor var Statoils svakeste siden før finanskrisen, men i de siste par kvartalene har det gått bedre, blant annet på grunn av høyere oljepris. Statoil fikk betalt 44,50 dollar per fat for produksjonen sin i andre kvartal, mens det i samme periode i fjor bare oppnådde en pris på 39,4 dollar per fat.

Den verste nedturen for selskapet kan nå være lagt bak dem.

Venter produksjonsvekst

– Våre solide finansielle resultater og sterke kontantstrøm er et resultat av god drift med høy produksjonsregularitet og fortsatte kostnadsforbedringer. Med oljepriser på rundt 50 dollar per fat leverer vi fire milliarder dollar i fri kontantstrøm, og vi har redusert gjeldsgraden med 8,1 prosentpoeng siden begynnelsen av året, skriver konsernsjef i Statoil ASA Eldar Sætre i en pressemelding.

Etter en god start for selskapet i 2017, ser Sætre lyst også på tiden fremover for Statoil.

– Vi forventer å levere en produksjonsvekst på om lag fem prosent i år, samtidig som vi vil realisere ytterligere én milliard dollar i effektivisering, sier konsernsjefen.

Statoil planlegger også totalt rundt 30 letebrønner i år, etter å ha boret 14 så langt i år og gjort ni funn.