Her slepes fem 125 meter høye og 12.000 tonn tunge vindmøller fra Stord til Skottland

Fem gigantiske vindmøller som hver er 125 meter høye, slepes nå over Nordsjøen.

De store vindturbinene slepes fra Stord til kysten av Skottland.

Resultatet vil bli verdens første flytende vindmøllepark til havs, Hywind Pilotpark. De fem turbinene i skal produsere seks megawatt hver. Det gir en installert kapasitet på 30 megawatt, som skal forsyne rundt 20.000 husstander.

– En milepæl

De fem vindmølleturbinene kom til anlegget på Stord i februar for sammenstilling og klargjøring og skal nå plasseres utenfor den skotske kysten.

Hele konstruksjonen, unntatt sugeanker og kjettinger, er satt sammen på Stord, for deretter å sjøsettes i fjorden utenfor. At Stord er valgt, er ikke tilfeldig. Her er sjøen dyp nok til å få gjort disse operasjonene.

Det var også her den spektakulære snuoperasjonen av Aasta Hansteen-skroget fant sted.

Slepet foretas av fire slepebåter og turen over Nordsjøen er beregnet til å ta mellom tre og fire dager.

– Det er en stor milepæl for prosjektet at vi har kommet så langt, sier prosjektleder Monica Pettersen i Statoil.

Ruten slepefartøyene skal ta, er nøye planlagt. Prosjektlederen håper på minst mulig vind, små bølger og lite strøm.

Gigantkonstruksjoner

Turbinene stikker i tillegg til høyden på 125 meter hele 78 meter under havoverflaten.

Bare bladene til vindturbinene er gigantiske, og har samme størrelse som vingespennet på en Airbus A380. Hver er de 75 meter lange, og veier 25 tonn.

Nacellene er store nok til å huse to dobbeldekker «London-busser». Substrukturene, altså delen som er under vannet, lastes med 5000 tonn jernmalm, i tillegg til 1800 tonn vann.

Totalvekten per turbin er over 12.000 tonn.

To milliarder kroner

Det er Statoils datterselskap Hywind Scotland som står bak prosjektet, som Statoil har investert rundt to milliarder kroner i.

Pilotparken skal brukes til å kostnadsoptimalisere turbinene, noe Statoil blant annet bruker egenutviklet programvare for å gjøre.

Går alt som planlagt, vil vindmøllene komme i drift i løpet av høsten.