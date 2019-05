Kraftig økning i energimåling: Fyller bygg til randen med sensorer

Trondheim: Kontorbygget Lyngården som ligger på Strinda sør-øst for Trondheim sentrum er sannsynligvis byens mest sensortette bygg.

Byggets 14.000 kvadratmeter har nemlig over 600 energimålere. Bygget skal også være Trondheims første bygning som er ført opp i Tek 17-standard.

– Det er slike energimålere på hver eneste kurs i bygget. Dette gir en veldig presis fakturering av hver enkelt leietaker, sier Tom Erik Lysvik.

Han er regionalkoordinator i Schneider Electric i Trondheim. Selskapet har levert alt av teknologi til bygget.

Gir god oversikt

Produktsjef i Schneider Electric, Odd Arvid Kleven sier de IoT-aktiverte energimålerne monteres på hver enkelt kurssikring som en ønsker å måle.

– De kan gi opplysninger om energiforbruket, eksempelvis for lys og varme i fellesområder, sier han.

Alt av data fra disse enhetene sendes så til en felles innsamlingsenhet. Sensorene er også mye brukt i datasentre og mindre butikker. De kan også brukes i eldre bygg så lenge sikringsskapet inneholder automatsikringer.

– Dersom en har en leiegård bestående av gammel bygningsmasse og vil ha oversikt over hva en bruker av energi, er dette en enkel løsning. En annen fordel er at en kan sette alarmgrenser. Har du en kurs som eksempelvis er litt overbelastet kan du stille inn en alarm som varsler deg på et tidlig tidspunkt. Slik kan man unngå uønsket tilkobling, sier han.

Ved bruk av mobilens blåtannteknologi låses dørene opp i bygget. Her viser Tom Erik Lysvik i Schneider Electric hvordan det gjøres. Foto: Håvard Zeiner

Kleven sier energimåling er noe som etterspørres i stadig større grad.

– Det ser vi helt klart tendenser til. Det er økende etterspørsel etter energimåling generelt. Byggherrene er mer opptatt av energimåling nå enn tidligere, sier han.

Mose og valgfrie fasadefarger

For å understreke Lyngårdens lavenergi-profil er det montert en stor mosevegg rett innenfor hovedinngangen. Tom Erik Lysvik sier stadig flere blir opptatt av at kontorbygg skal være «grønne» og energieffektive.

Men det er ikke bare på innsiden av bygget det er mye teknologi. Veggen som vender ut mot E6 kan også endre farge. Kraftige LED-lyskastere bidrar bokstavelig talt til å sette farge på bygget.

– Lyset endres etter utetemperaturen sier Lysvik.

Lyngården Bøsetveien 166, Trondheim.

Areal: 13.918 kvm BTA

Byggeår: 2019

Byggherre: KLP Eiendom.

Bygget er på fem etasjer og vil huse rundt 450 arbeidsplasser.

Rundt 60 prosent av bygget er utleid per i dag.

Rundt 60 prosent av bygget er utleid per i dag. Det er sikksakk-formen i grunnplanen har gitt bygget tilnavnet «Lyngården».

Bygget er BREEAM-sertifisert i klassen «Very Good.»

Det er bygget for å kunne tilfredsstille Energiklasse A og passivbygg. (86 kWh/m²)Schneider Electric har levert alt innen byggautomasjon, elbillading, brann- og sikkerhet, strømovervåking, varme- og ventilasjon samt IT-racks. Kilde: KLP og Schneider.

De som ser bygget fra utsiden vil derfor oppdage at fargen på bygget endrer seg gjennom året. Lyset fra kraftige LED-paneler følger hele fargeskalaen fra lav til høy temperatur. Belysningen er også programmert til å lyse rødt i jula, gult i påsken, og rødt, hvitt og blått på 17. mai.

Ladekontroll

Nede i kjelleren er det elbilladere montert på rekke og rad. Laderne aktiveres gjennom blåtann-tilkobling via mobiltelefonen. Dette bidrar også til at en får god kontroll på ladingen.

– Har en leietaker eksempelvis inngått en leieavtale på lading av fire el-biler, vil den femte bilen som en forsøker å lade bli avvist i systemet. Det er naturlig nok også laststyring på ladingen, slik at kjøretøy som har stått lenge til lading blir suspendert en periode når nye biler kobles på ladesløyfa, sier han.

Bygget er også helt nøkkel-uavhengig. Det vil si: nøkkelen har du alltid med deg gjennom mobiltelefonen du har i lomma. Lysvik demonstrerer ved å legge smartelefonen sin inntil et lite panel ved siden av døren. Det blå lyset endres til grønt, og døren er åpen. Et slik system gjør det også veldig lett å styre hvem som skal ha tilgang til de ulike delene av bygget.

Installeringen av totalt 126 solcellepaneler er i gang på taket av Lyngården. Hvert panel yter 310 watt, noe som vil gi en produksjon på 39 kWh ved optimale forhold. Strømmen som produseres av solcellene går rett ned til elbilladerne i kjelleren. Foto: Håvard Zeiner

Alt på en plattform

Driftssjef i KLP Eiendom, Thomas Refsnes, sier en av de største fordelene med bygget er at alt ligger på én plattform. KLP Eiendom er byggherre for Lyngården. I systemet kan en overvåke og styre brannsentralen, adgangskontroll, driftskontroll, varme, luft, vann og helt ned på mobiltelefonnivå.

Hver kurs har sin egen energimåler. Kommunikasjonen skjer trådløst. Foto: Håvard Zeiner

– Så lenge jeg har dekning kan jeg styre alt i bygget fra hvor enn jeg er i verden, sier Refsnes.

Det første året vil bygget være i en prøvedriftsfase. Her vil alle avvik meldes inn til Schneider Electric. Energiforbruket er det for tidlig å si noe om, men det vil naturlig nok bli betydelig lavere enn i et konvensjonelt kontorbygg.

– Bygget bruker så og si ikke noe unødvendig energi. Alt er basert på tilstedeværelse. Er det ikke folk i bygget så girer ventilasjonen seg ned og temperaturen senker seg litt. Så startet det automatisk opp når folk kommer på jobb, sier Refsnes.