Korte avstander gjør at innenriksruter passer godt til elektriske fly

Store internasjonale flyprodusenter og luftfartsselskaper er i ferd med å ta de første skrittene mot elektriske fly. Utviklingen er fremdeles på et svært tidlig stadium, men det er bred enighet om at kommersielle passasjerfly i løpet av de neste 20 årene vil få en langt større grad av elektrifisering enn i dag.

I første omgang vil det mest dreie seg om drift av flyets øvrige systemer snarere enn framdrift, som kan skje via batterier. Men på litt lengre sikt kan elmotorer drevet av batterier være med på å sende fly opp i lufta og til slutt drive hele flyturen.

Men alle er også enige om at det ikke vil bli aktuelt for de lange rutene. Realistisk sett snakkes det om hybridelektriske fly med en rekkevidde på opptil 1600 km og plass til inntil 100 passasjerer. For de rene elflyene er det nok mer realistisk å komme opp i omkring 500 km med opptil 50 passasjerer.

Men 500 km – eller en flytid på en time til halvannen pluss reservetid – vil være nok til å dekke alle danske innenriksflyplasser fra København. For eksempel er avstanden i luftlinje fra København til Aalborg cirka 240 km, mens det er cirka 150 fra København til Rønne og 200 km fra København til Sønderborg.

Så til tross for en relativt liten rekkevidde, kan elfly vise seg å være nyttige under for eksempel danske forhold.

Dette sier Jesper Rungholm, som er flykaptein og administrerende direktør i Danish Air Transport. Selv flyr han MD80, noe som han åpent innrømmer er det minst miljøvennlige flyet i selskapets flåte.

Men nede på landjorden er han Tesla-eier, og den utviklingen som har skjedd innen elbiler, kan ifølge ham like gjerne gjenta seg for fly:

– Et vanlig innenriksfly flyr jo rundt med 2,5 tonn drivstoff og to tunge motorer for å kunne fly i to timer. Det må være mulig å erstatte litt av all den vekten med batterier og lettere elmotorer, sier han.

Slik utviklingen er for tiden tror Jesper Rungholm at vi først må over på hybridløsninger, hvor hele den delen av flyets energiforbruk som ikke brukes til framdrift, kan leveres av strøm. Deretter kan en del av framdriften gå over til eldrift med energi levert fra batterier.

El- og hybridpassasjerfly kan være på vingene i 2020: Skal ha 80 prosent lavere utslipp

Håper at det skjer innen 20 år

Ingen av dagens innenriksruter i Danmark er på over 250 km. Derfor er det innlysende at de i framtiden burde kunne betjenes av elektriske passasjerfly. Foto: Københavns Lufthavne

Men på lengre sikt er han svært optimistisk:

– Jeg er ikke i tvil om at vi kommer til å se 50-seters turboproplignende elfly som kan brukes på kortere distanser. Kanskje kommer det til å gå 20 år, men jeg håper at vi blir positivt overrasket, og at det kommer til å skje tidligere.

SAS flyr daglig på rutene fra København til Aalborg, Aarhus og Billund. Men ifølge Mariam Skovfoged, som er presseansvarlig for SAS i Danmark, er elektriske fly ikke noe som SAS vil si så mye om per i dag.

– Men vi følger hele tiden med på utviklingen av fly, og ser på hvilke alternativer som finnes til dagens fly, sier hun.

Heller ikke Norwegian, som daglig flyr mellom København og Aalborg, har for tiden engasjert seg stort i utviklingen av elektriske fly. Selskapets danske informasjonssjef Daniel Kirchhoff sier følgende til ing.dk:

– Der er fremdeles for tidlig å snakke om elektriske fly av den størrelsen som Norwegian opererer. Men vi hilser alle nye initiativer velkommen, når de har positiv innvirkning på miljøet, sier han, og understreker at Norwegians flåte med en gjennomsnittsalder på 3,6 år, er en av verdens yngste og mest miljøvennlige:

– Noe av det viktigste et flyselskap kan gjøre for miljøet i dag, er å ha toppmoderne fly, siden nye fly bruker mindre drivstoff, sier han.

Artikkelen er opprinnelig publisert på Ing.dk.