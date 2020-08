Koronautbruddet på Hurtigruten: – Vi kunne gjort ting annerledes

Skjeldam møtte pressen utenfor Hurtigrutens hovedkontor i Oslo sentrum lørdag ettermiddag, samme dag som det ble bekreftet at til sammen 33 besetningsmedlemmer på ekspedisjonsskipet MS Roald Amundsen har testet positivt for koronasmitte. Skipet ligger nå til kai i Tromsø.

Fredag testet fire av besetningsmedlemmene positivt for koronasmitte. Alle fire var lørdag fortsatt innlagt på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Lørdag ble det klart at ytterligere 29 besetningsmedlemmer er smittet.

Jobber på spreng

Alle passasjerene på skipets to siste seilaser, i alt 386 personer, er satt i karantene. Av disse er 60 fortsatt i Tromsø. De fleste passasjerene fikk imidlertid beskjed om at de kunne dra hjem, trass i at det var oppdaget smitte om bord på skipet.

Skjeldam sier rederiet nå jobber på spreng med å få de siste passasjerene hjem.

– Vi håper det kan la seg gjøre i løpet av dagen eller morgendagen, sier Skjeldam til NTB.

Direktøren vil ikke si noe om de koronafaste Hurtigrute-gjestene nå vil få kompensasjon, men forsikrer om at selskapet vil dekke kostnader ved hjemtransport.

Ble varslet

Onsdag ble Hurtigruten varslet om at en passasjer på den forrige seilasen hadde testet positivt for covid-19. Men etter å ha testet følget til vedkommende, samt rådført seg med egen lege om bord, vurderte ledelsen at det ikke var nødvendig å varsle de andre passasjerene.

– Det er lett å se tilbake og si at basert på det vi vet i dag, så ville vi ha håndtert den situasjonen annerledes, sier Hurtigruten-direktøren.

Skjeldam understreker samtidig at rederiet har fulgt alle internasjonale og nasjonale regler. Han frykter ikke at Hurtigruten kan bli anmeldt for brudd på smittevernloven.

– Som selskap har vi innført mange flere retningslinjer enn vi er pålagt å gjøre, sier konsernsjefen.

Kritisk til håndtering

Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) er derimot kritisk til hvordan Hurtigruten har håndtert smittesituasjonen på skipet. Tallet på smittede er kjempehøyt, sier han til Nordlys.

Wilhelmsen mener passasjerer skulle blitt informert og satt i karantene før skipet la til kai.

– En evaluering av hele denne situasjonen vil vise at det var ting som kunne vært gjort bedre, sier Wilhelmsen.

Ordføreren frykter også et større smitteutbrudd etter at potensielt smittede passasjerer var rundt i byen før de ble klar over situasjonen.

– Vi må være forberedt på at det kan skje, sier Wilhelmsen.