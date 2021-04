Koreansk stridsvognprodusent møter motstand: Den tyske konkurrenten får lobbyhjelp fra norske kavalerister

Etter mange år fram og tilbake er det besluttet å erstatte dagens nærmere 40 år gamle stridsvogner av typen Leopard 2A4.

Det står mellom to kandidater: Leopard 2A7 fra Krauss-Maffei Wegmann (KMW) i Tyskland og K2 Black Panther fra Hyundai Rotem i Sør-Korea.

Som Teknisk Ukeblad fortalte tidligere i april, ligger det an til at de to skal testes under norske forhold kommende vinter, og målet er å inngå kontrakt i løpet av 2022.

Parallelt pågår det også et arbeid blant dem som ønsker å påvirke beslutningen. Den tyske leverandøren har sikret seg støttespillere blant mange av dem som jobber med dette til daglig, nemlig den nær 140 år gamle organisasjonen Kavaleriklubben som består av folk som tjenestegjør eller har tjenestegjort i norske kavaleriavdelinger.

KMW overtar nettsida

Et domene som ble registrert 29. oktober i fjor, Leopard2A7.no, eies av Kavaleriklubben av 1882 ved leder rittmester Øyvind Isachsen. Denne nettsida argumenterer for hvorfor den nyeste versjonen av Leopard bør velges som Hærens nye stridsvogn.

Ruprecht von Witzleben, salgsdirektør i Krauss-Maffei Wegmann GmbH forteller til Teknisk Ukeblad at de setter pris på nettsida Kavaleriklubben satte opp. Og nå er KMW i ferd med å overta domenet.

– Denne prosessen er i gang, og jeg regner med at det er fullført i løpet av noen dager, sier han.

Faksimile fra nettsida Leopard2A7.no.

Ifølge ham har de ikke noe forretningsforhold til Kavaleriklubben. Men som produsent av stridsvognene Norge har brukt i over 50 år, altså både Leopard 1 og 2, er det naturlig at de har god kontakt med panserorganisasjonen.

Den mangeårige lederen for Kavaleriklubben er imidlertid ansatt i First House som jobber for KMW. Han startet der i januar etter 14 år som leder for vindkraftforeningen Norwea.

– Der jobber jeg nå med flere aktører både innen energibransjen og utenfor den. En av de utenfor energibransjen er KMW som er leverandør/systemhus for alt tungt pansret materiell til den norske hæren: Broleggerpanser, ingeniørpanser samt bergepanser er alle bygd på Leopard 2-systemet. Hæren har også KMWs Leopard 2 som hovedkampsystem. Jeg har arbeidet for at vi skal få nye stridsvogner i mange år, men nå er det arbeidet flyttet fra fritiden og over til jobb, skriver Isachsen i en epost.

Ifølge ham har Kavaleriklubben overført domenet Leopard2A7 gratis til KMW siden det nå er to alternativer til ny stridsvogn.

Flere hatter

Mogens Rasmus Mogensen, som representerer konkurrenten Hyundai Rotem, var godt kjent med både hjemmesida og Kavaleriklubbens arbeid da Teknisk Ukeblad kontaktet ham.

– Vi har over tid sett at lederen av Kavalleriklubben har lobbyert for en tysk stridsvognsløsning. Lobbyvirksomhet er helt legalt, men man må være åpen og ærlig om hvilken hatt man har på og hvem man representerer. At rittmester Isachsen representerer den tyske konkurrenten gjør jo at Kavaleriklubben ikke oppfattes som en nøytral part i prosessen, skriver Mogensen i en epost.

Han representerer også den koreanske artillerileverandøren Hanwha Defense som lykkes i å vinne en norsk konkurranse og har levert K9 Vidar-skyts og K10 ammunisjonsvogner til Hæren.

Når det gjelder stridsvogner understreker Mogensen samtidig at de opplever en svært profesjonell holdning fra de som leder den formelle anskaffelsesprosessen, det vil si Hærens ledelse, Forsvarsmateriell og Forsvarsdepartementet.

– Det er det viktigste for oss. Det er en åpen konkurranse som er lagt til grunn og det er vi fornøyde med. Da får beslutningstakerne tilgang til informasjon fra to leverandører og kan helhetlig vurdere dem opp mot hverandre når det gjelder operative krav, pris, tid for leveranser, etterforsyning og industrisamarbeid, skriver han.

Isachsen på sin side påpeker at det er rapportert til Forsvarsmateriell hvilke rådgivere aktørene i stridsvognanskaffelsen bruker, og at han alltid er åpen om hvem han representerer og i hvilken hensikt når han opptrer på vegne av kunden overfor tredjepart.

Prosessen videre

I slutten av mars ble det gjennomført industridager i regi Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi).

På dette webinaret presenterte Forsvarsdepartementet og Forsvarsmateriell Prosjekt 9360 (Stridsvognkapasitet til Hæren), mens KMW og Hyundai Rotem fikk halvannen time på hver sin dag til å presentere sine kandidater. I tillegg var dette en møtearena mellom leverandørene og norske industribedrifter som selvsagt ønsker seg oppdrag tilknyttet denne åpenbart store investeringa.

Etter det Teknisk Ukeblad forstår, er planen å sende ut RFP-en («request for proposal») før sommeren, det vil si senest i starten av juli. Deretter vil de to kandidatene ha frist på seg til oktober med å sende inn sin dokumentasjon.

Denne forespørselen sendes ut med forbehold om Stortingets godkjenning, ettersom saken ikke blir behandlet der før til høsten. Da kommer også forslag til antall og kostnadsramme på bordet.

Tilbudene skal gjennomgås i fjerde kvartal i år og første kvartal neste år, og det er berammet en vintertest i februar 2022. Dersom prosjektet fortsatt følger tidsplanen, vil det pågå forhandlinger i andre kvartal med frist om å levere enn oppdatert tilbud i tredje kvartal og med sikte på å inngå kontrakt i desember 2022.

KMW-leveranse til Norge i år

KMW er for øvrig i ferd med å bygge seks nye Leguan broleggerpanservogner på Leo 2-chassis for Norge. Den første befinner seg i sluttmontering på fabrikken i München og skal etter planen være ferdig og klar til overlevering mot slutten av året.

Dersom KMW igjen blir valgt som leverandør, vil det i så fall trolig bli en løsning med kombinasjon av nybygg og oppgraderinger fra A4 til A7. Dette er en øvelse KMW har gjort for flere, eksempelvis pågår det nå en oppgradering av 44 stridsvogner fra A5 til A7 i Danmark.

Samtidig kommer det meldinger om visse utfordringer i det danske oppgraderingsprosjektet som skal være ferdig neste år. I en artikkel i Dagbladet tidligere i april, kommer det fram at ledelsen i Jydske dragonregement mener innfasinga tar for lang tid. Det er på ingen måte noen krise det varsles om, de skryter av den sofistikerte våpenplattformen, men mener de må vente for lenge på feilretting og levering av visse komponenter.

Ruprecht von Witzleben påpeker at Danmark er tidlige kunder av A7 og at det ikke er uvanlig med enkelte barnesykdommer på slike komplekse systemer.

– Vi anerkjenner at det har vært et problem med deletilgang, og dette er noe vi er i ferd med å løse, understreker han.