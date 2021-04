Nye stridsvogner: Det blir tysk-koreansk duell i Norge

Ifølge den vedtatte langtidsplanen for Forsvaret skal Hæren ha nye stridsvogner på plass i 2025.

Det står mellom to kandidater: Leopard 2A7 fra Krauss-Maffei Wegmann (KMW) i Tyskland og K2 Black Panther fra Hyundai Rotem i Sør-Korea.

Om noen måneder, når snøen og kulda er tilbake, skal de to stridsvognene vise hva de duger til på Rena.

Tidsplanen

– Det er gjennomført et grundig konseptarbeid hvor det også er gjennomført markedsanalyser. Arbeidet har også gjennomgått ekstern kvalitetssikring. Analysene har avdekket at det er to potensielle stridsvogntyper som er aktuelle for Norge. Derfor vil forprosjektfasen videreføres med utgangspunkt i disse to kandidatene, uttalte forsvarsminister Frank Bakke Jensen i fjor høst.

I slutten av mars ble det gjennomført industridager i regi Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi).

På dette webinaret presenterte Forsvarsdepartementet og Forsvarsmateriell Prosjekt 9360 (Stridsvognkapasitet til Hæren), mens KMW og Hyundai Rotem fikk halvannen time på hver sin dag til å presentere sine kandidater. I tillegg var dette en møtearena mellom leverandørene og norske industribedrifter som selvsagt ønsker seg oppdrag tilknyttet denne åpenbart store investeringa.

Dette var ikke åpent for presse, men etter det Teknisk Ukeblad forstår, er tidsplanen framover som følger:

Planen er å sende ut RFP-en («request for proposal») før sommeren, det vil si senest i starten av juli. Deretter vil de to kandidatene ha frist på seg til oktober med å sende inn sin dokumentasjon. Denne forespørselen sendes ut med forbehold om Stortingets godkjenning, ettersom saken ikke blir behandlet der før til høsten. Da kommer også forslag til antall og kostnadsramme på bordet.

Tilbudene skal gjennomgås i fjerde kvartal i år og første kvartal neste år, og dette blir ikke bare en papirevaluering: Planen er at det i februar 2022 skal gjennomføres en vintertest.

Dersom prosjektet fortsatt følger tidsplanen, vil det pågå forhandlinger i andre kvartal med frist om å levere enn oppdatert tilbud i tredje kvartal og med sikte på å inngå kontrakt i desember 2022.

K2 Black Panther er den andre stridsvognkandidaten. Foto: Hyundai Rotem

Viktig med konkurranse

Parallelt pågår det også myndighetsdialog med Tyskland og Sør-Korea, blant annet for å vurdere mulighetene for forsvarsindustrielt samarbeid og tilgang til marked for norske produkter til leverandørlandenes respektive forsvar.

En av de åpenbare kandidatene til å konkurrere seg til stridsvognoppdrag, er Ritek som tidligere overfor Teknisk Ukeblad har understreket at de er på ballen og forsøker å posisjonere seg mot begge leverandørene.

Budskapet derfra var at det viktigste for dem og store deler av norsk forsvarsindustri er at Norge ikke inngår en myndighet-til-myndighet-avtale med Tyskland uten åpen konkurranse. Dersom norsk industri har muligheter til å delta i produksjonen av de nye stridsvognene, kan dette også sikre nasjonal kompetanse på Hærens viktigste kampsystem og styrke nasjonal forsyningssikkerhet.

Hyundai Rotem presenterte allerede i fjor sommer sine planer som kort fortalt er å produsere chassis med drivlinje og kanonrør i Sør-Korea og skipe dem til Norge der skrogene forenes med norskproduserte våpentårn. Systemintegrasjon og sluttmontering skal skje på den norske produksjonslinja.

Aker Solutions på Tranby, der Thune Eureka/Kværner Eureka hadde stor forsvarsaktivitet i 1975-2005, er lansert som en sentral samarbeidspartner på tårn, mens Ritek er utpekt som partner for å sammenstille og levere vognene til det norske Forsvaret.

Dagens norske Leopard 2A4 vil alle ha passert 40 år innen de erstattes av nye, eventuelt nye samt oppgraderte vogner som kan være en løsning dersom KMW blir valgt.

Hærens nåværende stridsvogner ble produsert i årene 1983–1985 og kjøpt inn brukt fra Nederland tidlig i 2001. Disse erstattet etter hvert Leopard 1 som Norge kjøpte i 1968. Dermed er det mye Leo-kompetanse i Norge fra før, noe KMW bruker i sin argumentasjon. Et annet argument er at våre nærmeste allierte alle er blant brukernasjonene, inkludert Tyskland og Danmark som er i ferd med å fase inn den nyeste versjonen.

Vintertest før artillerikjøp

Også da Norge skulle kjøpe nytt artilleri ble det gjennomført vintertesting på Rena. I januar 2016 var det fire kandidater som ble testet opp mot nøkkelkrav som gikk på rekkevidde, ildkraft, mobilitet, beskyttelse og levetidskostnader.

Allerede i første runde ble KMW og deres Panzerhaubitze 2000 og franske Nexter Caesar sjaltet ut av konkurransen. I finalen var det som kjent K9 Thunder (Vidar) fra koreanske Hanwha Defense som skåret best i den samlede evalueringen, satt opp mot en oppgradert M109 fra sveitsiske RUAG.

Testrapporten herfra bidro til at også Finland, Estland og Australia har anskaffet eller er i ferd med å anskaffe tilsvarende artilleri.