Aker Solutions prøver å erstatte produksjon av ventiltrær med stridsvogner 

I 30 år, fra 1975 til 2005, utgjorde produksjon av forsvarsmateriell en ikke ubetydelig del av aktiviteten på tidligere Thune Eureka/Kværner Eureka på Tranby.

De siste 15 årene har det som nå er Aker Solutions vært spesialisert innenfor subsea-leveranser til olje- og gassindustrien.

I forbindelse med at produksjonen av ventiltrær er i ferd med å flyttes til Brasil og Malaysia er det lett etter nye muligheter for å fylle opp den ledige kapasiteten på Tranby.

Svaret kan bli produksjon av komponenter til Norges nye stridsvogner.

– Dette er et såpass stort prosjekt at det er interessant for oss å forsøke oss i forsvarssektoren igjen. Vi har den nødvendige kompetansen og fasilitetene til å ta på oss produksjon av teknisk kompliserte og tunge komponenter, sier Arne Chr. Rødby til Teknisk Ukeblad.

Han er leder for verkstedsklubben og styremedlem i Aker Solutions AS, og er en av dem som har jobbet med å finne ny aktivitet i det 42 tusen kvadratmeter store anlegget i Lier kommune.

Tysk eller koreansk

Dagens norske stridsvogner av typen Leopard 2A4 er mer enn 35 år gamle. Det ligger an til at disse i løpet av fem år blir erstattes med nye.

Hva slags nye stridsvogner som skal kjøpes inn til Hæren, hvor mange og på hvilken måte disse skal anskaffes, er fortsatt ikke avklart. Innenfor dette relativt begrensede markedet finnes det to klare alternativer:

Leopard 2A7 fra Krauss-Maffei Wegmann (KMW) i Tyskland og K2 Black Panther fra Hyundai Rotem i Sør-Korea.

Anlegget på Tranby er et tungt mekanisk verksted med fabrikasjon, montasje og testfasiliteter på 42.000 kvadratmeter. Foto: Aker Solutions

Aker Solutions er i kontakt med begge, samt med mulige norske samarbeidspartnere. Når det gjelder det å sette ut deler av produksjonen til Norge, er koreanerne offensive og tilbyr et industrielt samarbeid der våpensystemene bygges i Norge.

Slik Hyundai har presentert det for Teknisk Ukeblad, er planen kort fortalt å produsere chassis med drivlinje og kanonrør i Sør-Korea som deretter skipes til Norge. Her forenes skrogene med norskproduserte våpentårn. Systemintegrasjon og sluttmontering skal skje på den norske produksjonslinja.

Mogens Rasmus Mogensen, som representerer Hyundai Rotem i Norden, betegner Aker Solutions som en primær samarbeidspartner.

Forsvarsindustriell erfaring

Aker Solutions skriver at stridsvognanskaffelsen er et industrielt interessant prosjekt for norsk industri både med tanke på nasjonal verdiskapning og gjenkjøpsavtaler, og ikke minst for tilførsel av teknisk kompetanse for oppfølging og oppgradering gjennom systemets levetid. Det vil styrke norsk beredskap å ha denne kompetansen på norske hender slik at den er tilgjengelig i hverdagen.

Dersom de lykkes, vil det være et comeback i forsvarssektoren. Samtidig understreker selskapet i en epost at dette ikke er et nytt strategisk satsingsområde, og at hovedaktiviteten fortsatt vil være innenfor olje og gass- og fornybarindustrien.

– Det vil nok komme en «boost» for leverandørindustrien nå de nærmeste årene, men deretter er det bråstopp. Dette kan være et viktig bidrag til den helt nødvendige omstillinga fra olje og gass, mener Rødby.

Montering av tårn på NM142. Foto: Aker Solutions

Det første oppdraget i 1975 var ombygging av panserjageren NM116 med ny kanon, motor, girkasse og ildledningssystem. Senere bygde Kværner Eureka blant annet 550 TOW-tårn til rakettpanserjageren NM142, der den siste leveransen til Canada skjedde så sent som i 2005. På 1990-tallet hadde selskapet oppdrag på hovedkomponenter til første generasjon av stormpanservognene CV90.

Selskapet hadde også oppdrag på «launcheren» på 200 eksemplarer av rakettartilleriet MLRS (M270) som en gjenkjøpsavtale med Lockheed Martin. MLRS (M270) ble også brukt av den norske hæren en kort periode fra 1998, men fordi det kun ble kjøpt inn klaseammunisjon som senere ble forbudt, ble systemet pakket bort allerede i 2005.